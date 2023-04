Recrutez tous les personnages pour Pyloon’s Saloon dans Star Wars Jedi Survivor – Maximum Capacity

Dans le monde du jeu de Star Wars Jedi : Survivant Cal peut rencontrer de nouveaux résidents qui contribuent à améliorer la Avant-poste de Rambler’s Reach peut contribuer. Dans ce guide, nous vous expliquerons exactement où vous pouvez rencontrer les différents personnages de l’action-aventure.

Aperçu : Recruter tous les personnages

À travers les différentes planètes et lunes de Jedi: Survivor, vous pouvez rencontrer des résidents dans lesquels vous Le salon du pylône Peut être envoyé. Revenez ici après les avoir envoyés à Koboh pour converser avec eux et bénéficier de leurs capacités uniques.

Avez-vous également trouvé tous les personnages, vous obtenez sur le PS5 le trophée de bronze Capacité maximale (J’ai une cantine complète).

toa

toa a fait des études supérieures et son intérêt pour l’archéologie l’a amenée à Koboh. Bien qu’elle soit universitaire, elle est déterminée à se salir les mains en explorant les runes de la Haute République.

Où trouver Vous pouvez trouver Toa assez tôt dans le jeu forêt de basalte dans la zone fossé de basalte près d’une chambre Jedi, dont elle vous alertera. Parlez-lui pour pouvoir continuer à lui parler plus tard dans le salon.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Skova Stev

Skova Stev est un maître pêcheur obsédé par son métier et une source de sagesse, de connaissances et d’encouragement en matière de pêche.

Où trouver Vous pouvez trouver Skoova Stev dans le mort du prospecteur dans ce domaine chutes d’eau des contreforts. Sortez en courant du saloon, tournez à droite, suivez un peu le chemin, puis tournez encore à droite. Suivez à nouveau la gorge. Avec le prospecteur et sa monture vous utilisez la corde pour être transporté un peu plus haut. Parlez au pêcheur à l’étang pour qu’il puisse faire entrer l’aquarium Le salon du pylône Regarde de plus près.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Droïde T-1N8

T-1N8plus aimant tout simplement que tine connu, était autrefois le droïde protocolaire d’une famille vivant dans les grottes sous le mort du prospecteur travaillé. Après sa mort soudaine, Tina a été laissée seule et piégée sous sa maison maintenant dévastée jusqu’à ce qu’un Jedi voyou tombe sur elle et la libère finalement.

Où trouver Vous pouvez retrouver Tina sur Portée du randonneur dans ce domaine Grottes de Phon’Qi. Volez près des falaises où vous rencontrez le pêcheur Skova Stev rencontré le Relter d’un autre côté. Faites maintenant le tour du bâtiment devant vous et ouvrez la trappe du sous-sol à l’aide de la force. Maintenant, descendez. Dans la pièce voisine, Tina est déjà devant vous. Parlez au droïde pour le recruter et ainsi plus tard dans Le salon du pylône pouvoir revoir.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Ashe Javi

Ashe est DJ dans les plus grandes salles Coruscante s’est produit, raccroche maintenant koboh prend une pause bien méritée et échantillonne les sons uniques de la planète lointaine.

Où trouver Vous pouvez retrouver Ashe sur Portée du randonneur dans la zone peigne de culturequi est à l’est de la avant-poste est situé et peut être atteint à partir de là en quelques minutes.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Bhima et Tulli

Tulli exploite sa propre jeu holotactiqueavec son petit associé Bhīmaqui est doué d’un ego et d’une bouche surdimensionnés.

Où trouver Vous pouvez trouver les deux sur Portée du randonneur dans ce domaine Roche bouillante. Une fois que vous les aurez aidés tous les deux avec leur problème de bête, ils partageront leur table de jeu holotactique Le salon du pylône visite.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Jardinier Pili

Le talentueux botaniste et généticien des plantes pilules Bien qu’elle ait été à l’avant-garde de son domaine à un jeune âge, elle s’est enfuie aux frontières pour continuer son travail en paix.

Dans le cadre de la quête principale Atteindre le refuge du pèlerin sur jedha, tu vas sur le chemin de pèlerinage dans la zone Montagne de la Table orageuse passer automatiquement le Pili. Après une courte conversation avec la jardinière, vous la reverrez sur le toit-jardin après votre retour à Koboh.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

droïde de fosse

Sur ce droïde tu es déjà debout quand tu arrives koboh passé. Peut-être que vous ne vous souviendrez pas jusqu’à ce que nous vous donnions un pourboire. C’est le collègue dont Navire dans la fosse à goudron bloqué. Au début, cependant, vous n’avez aucun moyen d’aider le droïde à sortir de sa situation difficile.

Seulement après avoir obtenu la nouvelle capacité Force soulever et écraser Une fois que vous l’avez reçu, vous pouvez facilement sortir le bateau du goudron, puis recueillir les remerciements du droïde des fosses. Celui-ci va maintenant vous rejoindre et se trouve désormais dans le salon.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Java

Où trouver Le Java est un peu difficile à trouver, c’est pourquoi nous décrivons l’itinéraire exact dans ce guide. Nous vous recommandons à Point de méditation de règlement abandonné commencer. Si vous ne commencez pas à ce point, vous devriez quand même visiter ce point, car c’est là que commence le chemin vers Java, que vous ne pouvez pas atteindre autrement.

Commencez ici au point de méditation de la colonie abandonnée. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Avec un Nekko, vous pouvez super sauter d’en bas vers la colline avec le point de méditation. De là, vous sautez sur le mur, courez le long de celui-ci, puis montez les barres jusqu’aux huttes. Courez de l’autre côté et montez plus haut jusqu’à ce que vous voyiez une soufflerie. Vous pouvez toujours passer de l’autre côté avec un sprint. Suivez maintenant les barreaux puis utilisez la force pour faire tomber un morceau de métal. Combattez les druides un peu plus tard et tournez-vous maintenant vers Java.

Cela attire l’attention sur le conteneur au-dessus de l’abîme. Vous pouvez utiliser la capacité de puissance pour le positionner de manière à pouvoir vous rendre de l’autre côté.

Amenez le conteneur vers vous, sautez dessus puis continuez vers la droite.© Lucasfilm Games/EA/Disney

Montez les barres à droite, sautez sur le mur et marchez le long jusqu’au rebord.

Maintenant vous voyez deux conteneurs devant toi qui pend au-dessus de l’abîme. Prenez le premier avec la Force et sautez dessus. Amenez maintenant le second vers vous puis sautez dessus. Répétez maintenant ce jeu jusqu’à ce que vous arriviez au mur où vous pouvez marcher. De là, sautez sur la grille et tirez-vous vers le haut.

Il faut maintenant passer de l’autre côté via ces deux conteneurs. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Suivez le chemin vers le bas, activez le raccourci là-bas, puis tuez tous les ennemis au niveau inférieur. Si vous avez réussi, vous pouvez parler au Java de l’autre côté, qui le recrutera à Cal et vous pourrez désormais le trouver dans le saloon.

Ce guide est actuellement en construction et sera mis à jour régulièrement.