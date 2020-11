Recréer le bras prothétique de Venom Snake de Metal Gear Solid V pour un amputé

Konami et la société Open Bionics se sont associés pour créer leur propre ligne de prothèses, le britannique Daniel Melville étant le premier bénéficiaire

Bien que cinq ans se soient écoulés depuis son arrivée, il est impossible d’oublier Metal Gear Solid V: La douleur fantôme. Le dernier opus de la célèbre saga de Hideo Kojima C’est, en même temps, une icône de la génération actuelle, et on se souviendra comme l’un des jeux les plus remarquables du cycle de console actuel. Pour cette raison, et grâce à un ensemble de personnages et d’un univers très chers à la communauté, il est inévitable que nous cherchions à recréer ce monde dans notre réalité. Cependant, le nouvel épisode d’une telle affirmation a pris un niveau vraiment surprenant.

À cet égard, Konami Oui Ouvrez Bionics, une entreprise axée sur le développement de prothèses bioniques, ont créé une réplique exacte du bras prothétique de Venom Snake. Selon ce qui a été rapporté par Joueur PC, a été Daniel Melville, un Britannique fanatique de jeux vidéo de 29 ans né sans son bras droit, premier bénéficiaire de cette collaboration, et très ému par ce qui s’est passé. « C’est incroyable. C’est tout ce que j’ai toujours voulu d’un bras bionique. Je suis un joueur passionné et j’aime beaucoup Metal Gear Solid, alors avoir le bras de Snake dans la vraie vie est tout simplement incroyable« , a-t-il déclaré.

Et, comme vous pouvez le voir sur les photos, la réplique a certainement l’air phénoménale et est déjà disponible pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, Espagne, Portugal, Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Russie. Pour finir, Samantha Payne, co-fondateur de Ouvrez Bionics, a commenté: « Cette collaboration est née d’une appréciation mutuelle de l’art, Science et technologie. C’est une pure joie de voir cette pièce d’ingénierie et d’art avoir un impact sur la vie d’une personne.« .

