« Record of Ragnarok »: qui est le tireur d’élite Simo Häyhä, la mort blanche

Simo Häyhä est l’un des personnages les plus attendus des adeptes de « Enregistrement de Ragnarok ». Et la vérité est que, jusqu’en 2023, le combattant du côté des humains n’est même pas apparu dans Manga Shūmatsu no Warukyūre. Les créateurs de la célèbre histoire, dont l’anime réussit sur Netflix à l’international, ils n’ont fait avancer la conception de la Peste Blanche que sur Twitter, courant 2019.

Les fans de ça histoire des combats entre les hommes et les dieux voté il y a quatre ans pour les responsables de « Record ou Ragnarok » ils montreront à quoi ça ressemblait le tireur d’élite le plus célèbre de l’histoire. De cette façon, le dessin de Simo a été publié.

Häyhädans le mancheest similaire à la personne sur laquelle il est basé : portez un manteau à capuche blanc et des bottes de neige spéciales. Il apparaît également avec sa bouche et son nez recouverts d’un tissu, où une cicatrice peut être aperçue. De plus, il tient une arme et des fournitures et est accompagné d’un chien de chasse.

La Mort blanc C’est l’un des combattants à ragnarok qui n’ont pas encore fait leurs débuts dans l’histoire. Chaque année, les fans se demandent davantage quand il sera temps pour lui de montrer ses pouvoirs et ses capacités. Pour nous donner une idée de ce qui sera montré, on vous en dit plus sur le sniper que sur le prochain personnage de « Shūmatsu no Warukyūre ».

QUI EST SIMO HÄYHÄ, LA MORT BLANCHE ?

Simo Häyhä est un tireur d’élite finlandais connu par avoir tué 505 soldats pendant la guerre d’hiver, une bataille de 105 jours entre son pays natal et l’Union soviétique. Aussi connu comme Simuna ou la mort blancheest resté dans l’histoire pour le nombre de morts qu’aucun autre soldat n’a pu surmonter jusqu’à aujourd’hui.

Le personnage historique n’a pas utilisé de lunette de visée pour éviter d’être découvert par l’ennemi à travers la réflexion du soleil dans l’objectif de la lunette ou en ruinant votre camouflage. Parce que Simo avait l’habitude de se fondre dans la neigeau point d’avaler de la neige afin que la vapeur de sa bouche ne soit pas détectée par ses ennemis.

De plus, il construirait un bloc de neige devant lui, qui aurait l’air aussi naturel que possible, pour tirer de la manière la plus discrète et la plus sûre. La Mort Blanche a utilisé un fusil M28 Pystykorva et une mitraillette Suomi KP/-31. Sa taille de 1,52 mètre l’a aidé à ne pas être détecté par l’armée adverse.

Le chien de chasse présenté dans le premier dessin de Simo Häyhä (Photo : Takumi Fukui / Shinya Umemura / Chika Aji)

COMMENT SIMO HÄYHÄ A-T-IL FINI AVEC UNE CICATRICE ?

A cause du nombre de morts qui augmentait chaque jour, l’Union soviétique a accordé plus d’attention à Simo Häyhä et ils ont planifié diverses façons de l’assassiner sur le champ de bataille. Ils ont organisé un groupe de tireurs d’élite et ils ont fait plusieurs attaques d’artillerie, sans pouvoir l’endommager.

Cependant, le tireur d’élite a reçu une balle explosive au visage, un tir qui aurait été aléatoire. Le caporal Simo a été blessé par malchance et a perdu près de la moitié de son visage, selon des témoins. a été laissé dans le coma et a été secouru par ses compagnons. Après sa convalescence, il est promu sous-lieutenant.

