« Record of Ragnarok »: les 10 personnages les plus forts de l’anime Netflix

Qui sont les personnages les plus forts de « Record of Ragnarok » ? Telle est la question qui se pose en observant le développement des affrontements de l’un des animés les plus regardés sur Netflix. Malgré le fait que la saison 2 de la version TV ait été vue, Shuumatsu pas de manga Valkyrie a fait des progrès en termes de nouveaux pouvoirs et capacités de ses combattants.

Par conséquent, nous vous disons ici ce que l’on sait des capacités de 10 des personnages les plus forts de l’histoire qui rassemble dieux et humains se battre pour une seconde chance pour les habitants de la Terre, voués à disparaître en raison de leur tristement célèbre passage dans la vie.



LES 10 PERSONNAGES LES PLUS PUISSANTS DE « RECORD OF RAGNAROK »

10. Raiden Tamemon

Raiden Tamemon il est le lutteur de sumo le plus fort et il a pu faire un grand combat à Shiva à Ragnarok. Malgré ses limites, il a démontré que sa force dans Ragnarok dépassait de loin ses grandes capacités lorsqu’il vivait sur Terre.

Raiden a affronté Shiva dans « Record of Ragnarok » (Photo : Graphinica)

9. Kojiro Sasaki

kojiro sasaki est l’épéiste qui, malgré ses défaites, même après la mort, a continué perfectionner ses techniques. L’une de ses grandes capacités est sa capacité à prédire l’issue des combats en quelques secondes. Il s’est imposé comme l’un des plus forts et des plus prometteurs de Ragnarok.

Kojiro est le meilleur épéiste du monde (Photo : Graphinica)

8. Lubu

Lu Bu est l’humain le plus fort du monde quand « Record of Ragnarok » commence, mais sa force épique est laissée pour compte lorsqu’il commence à se battre avec de vrais personnages puissants. Le guerrier chinois, cependant, a laissé de grands moments, comme lorsqu’il a fendu le ciel en utilisant sa lance.

Lu Bu brandissant sa lance dans l’anime (Photo : Graphinica)

7. Jack l’Éventreur

Jack l’Éventreur s’est imposé comme l’un des humains les plus néfastes de Ragnarok, avec un pouvoir très particulier qui lui donne beaucoup d’avantage dans ses combats : il peut transformer n’importe quel objet en arme contre les dieux. Ainsi, il a pu vaincre Hercule. Son avenir promet encore de livrer des batailles plus impressionnantes.

Jack l’Éventreur entre en scène dans « Record of Ragnarok » (Photo : Graphinica)

6. Adam

Adam, le premier être humain, est l’un des plus puissants pour deux capacités : il apprend instantanément toute technique ou attaque contre lui et il est encore plus rapide que le temps. Le seul problème que vous avez est que si vous utilisez beaucoup ces avantages, peut mourir subitement.

Adam se prépare à combattre Zeus (Photo : Graphicinica)

5. Poséidon

PoséidonPendant ce temps, il s’est imposé comme l’un des chefs de l’équipe des dieux de Ragnarok. Il s’est démarqué par sa vitesse incroyable lors de l’attaque de ses rivaux, malgré le fait qu’il ait finalement été vaincu au combat.

Poséidon dans une scène de l’anime Netflix (Photo : Graphicinica)

4. Thor

Thor a encore beaucoup à prouver dans « Record of Ragnarok ». Parce que son combat avec Lu Blu a été fait à mi-chemin, montrant des capacités puissantes mais en sauvant d’autres pour des combats ultérieurs. Son Mjolnir s’est imposé comme l’une des armes les plus meurtrières de la fiction.

Thor, sur le côté gauche, avant de combattre Lu Bu (Photo : Graphicinica)

3. Hercule

Hercule était l’un des alliés des dieux les plus aimés de la série Netflix. Son pouvoir est né après avoir bu le sang de Zeus, devenant l’un des êtres divins les plus capables de se battre, bien qu’il ait été vaincu par Jack l’Éventreur, une mort qu’aucun dieu n’a oubliée.

Hercule était l’un des personnages les plus aimés de la série (Photo : Graphinica)

2. Shiva

Shiva a démontré sa grande puissance en battant Raiden, bien qu’il l’ait fait avec beaucoup de difficulté. Le dieu a aussi un long chemin à parcourir dans les combats, notamment à cause de toute la croyance derrière ses capacités : par exemple, on dit que il peut créer et détruire une planète s’il le veut.

Shiva a joué dans l’un des meilleurs combats de la saison 2 (Photo: Graphicinica)

1.Zeus

Zeus est le chef des dieux dans « Record of Ragnarok » et un de ceux que personne ne veut croiser à Ragnarok. Bien qu’il ait eu des inconvénients, il a réussi à vaincre Adam, l’un des plus puissants du côté humain. Sa puissance n’a pas encore atteint sa pleine splendeur dans l’histoire.

Zeus se battant avec Adam dans l’anime (Photo : Graphinica)

