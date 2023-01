« Record of Ragnarok » : la véritable identité de Jack l’Éventreur selon l’anime

Comme l’histoire sur laquelle il est basé, il y a un mystère derrière la véritable identité de Jack l’éventreurune des figures du quatrième tour du Saison 2 de « Record of Ragnarok »qui vient de sortir ses nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming Netflix. Qui est Jack ? a été l’une des grandes questions et l’anime a montré une version définitive ?

Pour contextualiser la question, il faut se rappeler que Jack the Ripper est une figure emblématique du crime au XIXe siècle. Plusieurs meurtres de prostituées lui sont attribués. quartier de whitechapelà Londres, en 1888.

Sa légende a fait peur dans la capitale de l’Angleterre et est restée installée dans la culture populaire malgré les années. La véritable identité du tueur en série n’a jamais été connue, jusqu’à présent. L’anime de « Record of Ragnarok » a présenté un spin-off intitulé « Les dossiers de Jack l’Éventreur »où le personnage est présenté comme un journaliste qui tue sa femme après l’avoir trompée et a ainsi commencé sa chasse contre d’autres femmes.

Alors que dans le manga, Brunilde l’appelle Monsieur Anonyme et l’homme lui dit que c’est Jack. Cette histoire a également joué avec les ambiguïtés sur La véritable identité de Jack l’Éventreur. Savez-vous qui il est vraiment ? L’anime « Record of Ragnarok » a montré le passé de Jack alors qu’il combattait avec Hercule.

Hercule et Jack l’Éventreur dans leur confrontation (Photo:: Graphicinica)

QUELLE EST L’IDENTITÉ DE JACK L’ÉVENTREUR SELON « RECORD OF RAGNAROK » ?

Dans « Enregistrement de Ragnarok »lorsque l’homme présenté comme Jack l’éventreur il s’est battu avec Herculedes flashbacks de l’enfance du premier personnage ont été montrés et on a appris que le Assassin en série c’était un enfant qui a assassiné sa mère, après qu’elle lui montrera sa vraie haine de n’avoir pas suffi à retenir le dramaturge jack smithson père.

La prostituée, qui vivait dans la misère avec son fils, pensait qu’en n’avortant pas le petit, comme elle l’avait fait avec ses précédents enfants, elle aurait peut-être une chance que l’écrivain reste avec eux. Quand il a appris qu’il s’était marié, il a montré les vraies couleurs de sa haine envers le gamin Jackqui a le pouvoir de voir les nuances des émotions.

La couleur du dégoût de sa mère l’a rendu malade et le garçon l’a assassinée en la poignardant. Il a ensuite cherché son père et l’a tué aussi, devenant un Assassin en série: chaque fois qu’il regardait la haine des autres, il les tuait car il assurait que la couleur de la peur était la plus belle qu’il ait jamais vue, un chef-d’œuvre selon sa perception.

Jack a également livré diverses nuances de sa personnalité dans le bataille qu’il a eue avec Hercule au quatrième tour de Ragnarok. Mais, pour éviter d’entrer dans les spoilers, vous pouvez voir un aperçu des nouveaux chapitres de l’anime qui cartonne sur Netflix:

QUELLE A ÉTÉ L’ISSUE DE LA BATAILLE ENTRE JACK L’ÉVENTREUR ET HERCULES ?

Si vous êtes arrivé ici malgré le spoil, on vous dit que Jack l’Éventreur est sorti vainqueur du quatrième tour face à Hercule.

Le tueur en série a utilisé diverses astuces pour blesser le dieu et a finalement réussi à l’empaler par la poitrine. Personne n’a célébré la bataille et Jack a eu le sentiment qu’il voulait revoir Hercule une fois de plus.qui lui a montré à nouveau la vraie couleur de l’amour, celle qui s’est estompée dans son regard quand il a tué sa mère.