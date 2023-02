« Enregistrement de Ragnarok » C’est l’un des anime du moment et un phénomène de la liste des préférences de Netflix. La série animée Shuumatsu pas de Valkyrie rassemble des personnages historiques de l’humanité pour affronter les dieux dans la dernière chance que la race humaine a de survivre pendant une autre période de temps, grâce à la stratégie de Brunhilde, l’aînée des 13 Valkyries. C’est alors que la question a surgi : Jésus fera-t-il partie de l’anime ?

Et il n’est fait référence qu’à la version télévisée, car elle est déjà apparue dans le manga, plus précisément à partir du chapitre 46. Quelque chose qui, bien sûr, n’est pas passé inaperçu auprès du public lecteur de la création de Ajichika, Shinya Umemura et Takumi Fukui.

Mais, comme c’est arrivé avec shiva et l’inde, le passage de l’histoire dessinée et imprimée à un média plus massif comme la télévision est une autre affaire. Dans ce pays, la série a fini par être censurée pour le thème religieux de la représentation de la divinité.

Sans aucun doute, la popularité croissante de l’anime sur la plateforme de streaming susmentionnée, à l’échelle internationale, serait également un facteur important pour Animation de Jésus dans « Record of Ragnarok ».

Içi vous pouvez voir la bande annonce de la saison 2 du programme :

JÉSUS APPARAÎTRA-T-IL DANS L’ANIME « RECORD OF RAGNAROK » ?

Jésus aurait dû apparaître dans la saison 2 de l’anime « Record of Ragnarok », selon les apparitions chronologiques du manga. Cependant, comme il s’agit d’une adaptation, les changements sont parfois justifiés, il n’est donc toujours pas exclu que le personnage atteigne le série netflix dans la partie 2 du nouvel épisode.

Cependant, la charge religieuse pour l’inclusion de la divinité pourrait apporter plus que la controverse et une pression vers la diffusion du programme télévisé, comme cela s’est produit avec l’apparition de Shiva et la décision de l’Inde d’interdire la diffusion de fiction sur son territoire.

Jésus Il est déjà apparu dans d’autres productions télévisuelles, même de manière plus risquée comme dans Parc du Sud. Le programme américain a fait une série de blagues politiquement incorrectes, comme toujours, sur Jésus et en a même fait l’un de ses personnages les plus récurrents dans son dessin animé.

Ensuite, les adeptes de « Shuumatsu no Valkyrie » ils devront attendre la première des nouveaux chapitres de la version animée pour savoir si la production inclura Jésus dans son adaptation ou s’ils continueront à ignorer ses scènes dans l’histoire.

Jésus dans le manga « Record of Ragnarok » (Photo : Tokuma Shoten)

COMMENT JÉSUS APPARAÎT-IL DANS LE MANGA « RECORD OF RAGNAROK » ?

Le personnage de Jésus apparaît dans « Record of Ragnarok » depuis le chapitre 46 du manga, avec un look traditionnel tel que le dépeint la tendance western : cheveux longs ondulés, grand et large front.

Shuumatsu pas de manga Walkyrie l’a montré avec Socrate et Kǒng Fuzǐsoutenant l’humanité dans les tribunes, lorsqu’il a combattu Bouddha contre zérofukilors du sixième round de Ragnarok.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « RECORD OF RAGNAROK » ?

FICHE TECHNIQUE DU « RECORD DE RAGNAROK »