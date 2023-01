« Record of Ragnarok 2 » : quand seront disponibles les derniers chapitres de la saison 2

La deuxième saison de « Record of Ragnarok » (« Shūmatsu no Valkyrie » dans sa langue d’origine) aura un total de 15 épisodes, mais ils seront divisés en deux parties. La première partie comportera 10 chapitres, qui seront disponibles en Netflix à partir du 26 janvier 2023.

Alors que le deuxième volet du nouvel opus de l’anime basé sur le manga du même nom de Shinya Umemura et Takumi Fukui, il comportera cinq épisodes. Cela dépasse la première saison, qui compte 12 épisodes.

Dans la première partie de « Enregistrement de Ragnarok 2« Les affrontements entre les dieux les plus puissants et les hommes les plus forts de l’histoire continuent de sauver l’humanité d’une destruction totale. Ensuite, Quand sortiront les derniers chapitres et que se passera-t-il ?

Shiva a remporté le cinquième tour de batailles dans la première partie de « Record of Ragnarok 2 » (Photo : Netflix)

QUAND LA PARTIE 2 DE « RECORD OF RAGNAROK 2 » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Comme annoncé dans la bande-annonce officielle de la deuxième saison de « Enregistrement de Ragnarok”, les cinq derniers épisodes seront diffusés en 2023 sur Netflixmais la date exacte n’a pas encore été révélée.

Considérant que la première saison a été créée en juin 2021, peut-être la date choisie pour les prochains épisodes de l’anime basé sur le manga « Shūmatsu no Valkyrie », illustré par Chika Aji.

Raiden Tannemon a perdu face à Shiva dans la saison 2 de « Record of Ragnarok » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » ?

Après qu’Hercule ait affronté l’un des tueurs en série les plus infâmes de l’histoire, Jack l’Éventreur, et Shiva, le dieu de la destruction, ait combattu le colossal Tameemon Raiden, le lutteur de sumo le plus fort de l’histoire, les dieux ajoutent jusqu’à trois triomphes et l’humanité deux.

Qui s’affrontera lors du sixième round de Ragnarok ? Zeus convainc Bouddha se battre pour les dieux et bien qu’il accepte après avoir été présenté, il annonce qu’il se battra aux côtés des humains, provoquant la colère des dieux. A qui va-t-il faire face ? Zérofuku ? Qui gagnera?