Record mondial du plus grand nombre de restaurants fast-food visités en 24 heures battu par les stars des réseaux sociaux

Pour deux stars des médias sociaux, le travail d’équipe permet de réaliser leurs rêves de record du monde.

Le 20 août, les chefs et stars des médias sociaux Nick DiGiovanni et Lynn Davis sont apparus dans une vidéo documentant leur tentative du 10 août de battre le record du monde Guinness du plus grand nombre de restaurants de restauration rapide visités en 24 heures. DiGiovanni est un ancien finaliste « MasterChef » avec 6,4 millions d’abonnés YouTube et 9,1 millions d’abonnés sur TikTok, et Davis anime l’émission culinaire multiplateforme « Cooking with Lynja » et compte 3,88 millions d’abonnés et 12 millions d’abonnés sur TikTok.

Le duo a déjà atteint deux autres records du monde : l’un pour le plus gros cake pop du monde, qui a fini par peser plus de 97 livres, et le plus gros nugget de poulet du monde, qui a atteint un peu plus de 46 livres. Pour atteindre leur objectif, ils devraient battre la référence atteinte par le dernier détenteur du record qui a ouvert 50 restaurants.

DiGiovanni et Davis ont également dû suivre certaines règles établies par les responsables du Guinness World Record. Afin d’atteindre le record du plus grand nombre de restaurants fast-food visités en 24 heures, les deux devaient voyager ensemble à tout moment, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas se séparer pour aller dans plus de restaurants.

De plus, un aliment ou une boisson devait être acheté et consommé à chaque endroit. Enfin, les coordonnées GPS de chaque emplacement devaient être soumises afin que les enregistrements soient correctement vérifiés.

DiGiovanni et Davis ont choisi de tenter leur troisième record du monde à Manhattan, en commençant par Times Square dans un McDonald’s où ils ont partagé un McGriddle. Partageant de nombreux articles qu’ils ont achetés avec les passants et les personnes qui leur ont ouvert la porte (selon les règles, DiGiovanni et Davis n’avaient pas besoin d’être les personnes consommant la nourriture ou la boisson), l’événement a duré environ 7 heures et 15 minutes, selon les responsables du Guinness World Record. Le trajet était d’environ 8 miles à pied, donc toutes les personnes impliquées ont au moins travaillé sur une partie des calories qu’elles ont consommées ce jour-là.

Davis et DiGiovanni célèbrent leur victoire avec une douche de frites Wendy’s. Nick DiGiovanni via YouTube

En plus de l’équipe de tournage de DiGiovanni et Davis qui suivait l’équipe, Andrew Glass, arbitre du Guinness World Records, était présent pour s’assurer que toutes les directives étaient respectées pendant la tentative et qu’aucune règle n’était enfreinte. Une chose qui s’est cassée, cependant, était un ascenseur à un moment donné au milieu de la vidéo entre les emplacements 40 (un Au Bon Pain) et 41 (un McDonald’s), mais ils se sont retrouvés indemnes, ne perdant que quelques instants précieux.

Après tout, DiGiovanni et Davis ont visité 69 lieux distincts, passant de fast-foods plus connus comme Burger King et Dunkin ‘à des fast-foods profonds comme Mooyah, Chop’t et Paris Baguette.

Les chefs ont même fini par frapper Carvel – même si DiGiovanni est intolérant au lactose – alors il laisse Davis profiter de la friandise glacée. Après les tartes aux pommes, les munchkins, les hamburgers et les pizzas, leur dernier emplacement, le n° 69, était chez Wendy’s, une chaîne de restauration rapide qui a été créée en 1969.

Bien que clairement épuisés lorsqu’ils acceptent leur certificat de Glass, DiGiovanni et Davis pensent déjà à l’avenir et terminent leur vidéo en demandant au public quel record alimentaire ils devraient battre ensuite. En espérant qu’ils attrapent quelques Tums avant de se lancer dans leur prochaine aventure record.