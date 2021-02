Record. Mercedes-Benz annonce la production de 50 millions de voitures

La production de Mercedes-Benz et de voitures intelligentes a atteint 50 millions d’unités. Le véhicule qui marque cette étape historique est la première Mercedes-Maybach Classe S. La production du constructeur allemand est basée sur un réseau global et flexible.

La production de voitures des marques Mercedes-Benz et smart a atteint 50 millions d’unités en 75 ans. Le véhicule qui marque cette étape historique est une Mercedes-Maybach Classe S qui a quitté la chaîne de montage de l’usine Mercedes-Benz de Sindelfingen.

«Mercedes-Benz a toujours été synonyme de luxe. C’est pourquoi je suis très fier de ce moment très spécial: 50 millions de véhicules produits sont une étape importante dans l’histoire de notre entreprise et une réalisation exceptionnelle pour l’équipe », déclare Jörg Burzer, directeur de Mercedes-Benz AG, responsable de la domaines de production et de la chaîne d’approvisionnement.

La production de 50 millions de voitures a été réalisée grâce à un réseau d’assemblage mondial composé d’usines dans différentes parties du monde, basé sur des piliers tels que la flexibilité, la numérisation, l’efficacité et la durabilité.

L’écosystème numérique permet la connexion entre toutes les usines, tandis que les processus flexibles garantissent une flexibilité maximale. Pour répondre à une demande accrue, ce réseau est prêt à transférer la production entre plusieurs usines.

Des véhicules avec différents types de traction peuvent être produits sur la même chaîne de montage. Les méthodes et processus de production sont constamment développés et numérisés. En conséquence, il est possible d’obtenir des synergies et de réduire les coûts.

Réseau mondial préparé pour la mobilité électrique

Actuellement, le réseau de production mondial s’est engagé dans la mise en œuvre de l’offensive de mobilité électrique. D’ici 2022, six nouveaux modèles Mercedes-EQ seront intégrés aux opérations de production en série.

Le réseau de production mondial contribue à atteindre des objectifs de développement durable ambitieux. Les batteries des véhicules électriques Mercedes-EQ sont fournies par un réseau de production mondial avec des usines sur trois continents. La production locale est un élément clé de l’offensive électrique de Mercedes-Benz.

LIRE TROP

La division légère de Daimler sera désignée Mercedes-Benz

Le 50e millionième véhicule est la première nouvelle Mercedes-Maybach Classe S à quitter la chaîne de montage de l’usine de Sindelfingen. La berline de luxe, ainsi que la berline de Classe S et la version longue, ainsi que l’EQS à l’avenir, seront produites à l’usine 56.

L’unité de production avancée de l’usine Mercedes-Benz Sindelfingen a été ouverte en septembre 2020 et est actuellement la ligne de production automobile la plus moderne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂