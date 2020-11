Record LGBT en tant qu’elle est élue vice-présidente

Kamala Harris et Joe Biden étaient tout sourire lors de la première apparition publique ensemble en tant que compagnons de course (Toni L. Sandys / The Washington Post / Getty)

Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente élue, a une solide expérience dans la lutte pour les droits des LGBT +.

Kamala Harris sera la première femme – et la première femme noire – à occuper le poste de vice-présidente américaine.

Après le déclenchement des élections américaines pour Harris et le président élu Joe Biden, elle devient également la première personne d’origine sud-asiatique à être élue à la Maison Blanche.

« Cette élection est bien plus que Joe Biden ou moi », a tweeté Harris après le déclenchement des élections.

«Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre volonté de lutter pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons. »

C’est une victoire incroyable pour Harris, qui a eu du mal à gagner du terrain lors d’une course infructueuse à la nomination présidentielle démocrate, et signifie que la communauté LGBT + aura bientôt deux puissants alliés à la Maison Blanche.

Lors de sa candidature à l’investiture présidentielle, Harris a déclaré qu’elle adopterait la loi sur l’égalité lors de son premier jour à la Maison Blanche. Biden a promis qu’il sera adopté dans les 100 premiers jours.

Elle a également promis de mettre fin à l’épidémie de violence contre les femmes transgenres de couleur, affirmant qu’il doit y avoir «des conséquences graves et une responsabilité».

S’exprimant lors d’une mairie LGBT + en octobre, elle a évoqué ses propres expériences de travail avec la communauté trans et abordé la question de l’intersectionnalité.

«Lorsque vous combinez la race avec le fait d’être transgenre, vous êtes doublement exposé, et si vous êtes Latina ou Latino et que vous êtes un immigrant sans papiers, ou si vous êtes dans le système de quelque manière que ce soit.»

Elle a déclaré: «Il n’y a pas une femme dans la vingtaine qui n’a pas peur d’être violée», expliquant qu’il en va de même pour la communauté trans.

Bilan de Kamala Harris sur les droits LGBT +.

En tant que procureur général de Californie, il aurait été à Harris de défendre la proposition 8, l’interdiction par l’État du mariage homosexuel, devant le tribunal.

Elle a refusé et a célébré plus tard le premier mariage homosexuel après la décision de la Cour suprême qui l’a invalidé.

Pendant son mandat, elle a également bloqué une initiative «tuer les gays» qui appelait à l’exécution légale de personnes homosexuelles et a aidé à éliminer la défense de panique homosexuelle / trans.

Harris a poursuivi son plaidoyer en tant que sénatrice américaine, signant des mémoires d’amis de la cour affirmant que les personnes trans devraient être autorisées à utiliser la salle de bain de leur choix et coparrainant la loi sur l’égalité.

Droits trans.

Une note préoccupante dans le dossier de Harris est sa décision en 2015 de faire valoir que deux prisonniers ne devraient pas subir une chirurgie de confirmation du sexe financée par l’État.

Cependant, lors d’un forum présidentiel LGBTQ de septembre 2019, elle a fait valoir qu’elle ne faisait qu’exercer son travail à l’époque, agissant au nom de son client, le California Department of Corrections.

Dans les coulisses, a-t-elle dit, elle a travaillé avec le Ministère pour modifier sa politique concernant les chirurgies des détenus transgenres.

Elle a ajouté: «Je m’engage envers vous à ce que toujours dans ces systèmes, il y aura ce que ces agences font. Et je m’engagerai, comme je l’ai toujours fait, à y faire face.

Activiste et Pose L’acteur Angelica Ross, qui a accueilli l’événement de septembre, a par la suite félicité Harris pour s’être tenue responsable des droits des trans.

«Dans cette conversation et plusieurs après celle-ci, j’ai appelé Kamala pour parler de son bilan sur les personnes trans, les travailleuses du sexe et les délinquants non violents», se souvient Ross.

Elle a reconnu son rôle dans la collaboration avec l’État qui a détruit de nombreuses vies de Noirs et a partagé le moment où elle a réalisé comment elle pouvait utiliser sa position pour changer le système tout en nous protégeant contre les délinquants violents, en particulier les plus vulnérables à la violence conjugale et conjugale.

Justice raciale et travail du sexe.

En plus des préoccupations soulevées à propos du bilan de Harris en matière de droits des trans, certains ont également remis en question son histoire en matière de travail du sexe et de maintien de l’ordre.

En tant que procureur général, Harris s’est battu pour fermer une plate-forme que de nombreuses travailleuses du sexe utilisaient pour examiner des clients potentiels. Elle a ensuite été l’une des nombreuses démocrates au Sénat à soutenir SESTA / FOSTA, une paire de projets de loi contre la traite sexuelle que les travailleurs du sexe ont largement critiqués, affirmant qu’ils les empêchent de faire leur travail en toute sécurité et de manière indépendante.

Aujourd’hui, cependant, Harris soutient la décriminalisation du travail du sexe. Elle dit que sa position précédente (qu’elle a jadis qualifiée de décriminalisation de «complètement ridicule») était le résultat de sa volonté de criminaliser les proxénètes et les clients, une explication qui n’a pas apaisé les inquiétudes de tout le monde.

En ce qui concerne la police, Harris se désignait fièrement comme une «flic de haut niveau», une étiquette qui la hante désormais. Elle a été accusée d’être restée là alors que des Noirs étaient assassinés par la police, rejetant les appels à intervenir et enquêtant sur les fusillades de la police, refusant de réformer les programmes de libération conditionnelle et d’application des lois qui ont envoyé un nombre disproportionné de Noirs en prison.

Cependant, sa position semble avoir évolué ces dernières années et, en juin, elle a parlé de «réinventer la façon dont nous assurons la sécurité publique en Amérique». Elle a également rédigé le George Floyd Justice in Policing Act avec Cory Booker, qui vise à lutter contre les préjugés raciaux dans les services de police ainsi que l’inconduite de la police et l’utilisation d’une force excessive.