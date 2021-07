Record de Ragnarok saison 2 : Date de sortie Valkyrie Apocalypse saison 2

Il n’est pas surprenant que la série animée tant attendue de Netflix Record of Ragnarok ait reçu des critiques mitigées de la part des fans d’anime. Valkyrie Apocalypse saison 2 Les fans étaient ravis que l’adaptation soit faite, mais ils voulaient également que l’adaptation soit fidèle à la série manga.

Le manga Shuumatsu no Valkyrie a été très apprécié pour ses prémisses brillantes, ses personnages dynamiques et ses scènes de combat épiques entre humains et dieux puissants. Les fans étaient enthousiasmés par la nouvelle version et espéraient que l’animation serait aussi populaire que le manga.

Cependant, Records of Ragnarok a rencontré des tonnes de critiques concernant la narration précipitée de la série, les séquences de combat décevantes et d’autres problèmes qui auraient pu conduire à la disparition de l’anime.

Les fans espèrent toujours que la série aura une autre saison pour corriger les erreurs commises dans l’original. Cependant, ils devront attendre un peu plus longtemps pour revoir leur série préférée sous le nom de Valkyrie Apocalypse saison 2, qui ne devrait pas être disponible sur Netflix avant juillet 2022.

Enregistrement des dates de sortie de la saison 2 de Ragnarok (Valkyrie Apocalypse saison 2)

Pour le moment, aucune confirmation officielle n’a été faite concernant le sort de la série animée.

Nous avons déjà mentionné que l’anime a reçu un accueil mitigé sur Rotten Tomatoes. Cependant, cela ne signifie pas que l’émission n’a pas bien marché en termes d’audience. Cela pourrait être un signe de la deuxième saison de Netflix.

Il y a beaucoup plus de contenu qui peut être couvert si la série obtient une deuxième saison. Les fans peuvent se détendre en sachant qu’il reste encore beaucoup de combats, de personnages et de champions passionnants à rencontrer.

Nous vous tiendrons informés de la deuxième saison de Record Of Ragnarok. En attendant, diffusez chaque épisode de la première saison de l’anime sur Netflix.