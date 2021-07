Record de Ragnarok saison 2 : date de sortie, distribution et tout ce que vous devez savoir sur

– Publicité –



Le record de la saison 1 de Ragnarok est terminé. Voici ce que nous savons de la saison 2. Record Of Ragnarok La saison 1 a été très appréciée et a passé quelques jours dans le top 10 des charts Netflix. Cette série Netflix Original est une adaptation du manga de Shinya Fukui et Takumi Fukui.

Saison 1 : Le panthéon a décidé que l’humanité est morte. Valkyrie Brunhilde convainc les dieux d’héberger Ragnarok. Cette série de 13 batailles entre humains et dieux, les Walkyries agissant comme les armes de l’humanité. Si les dieux remportent d’abord sept victoires, l’humanité mettra fin à son existence. Si l’humanité remporte sept victoires, elle aura 1000 ans d’existence.

Le record de la saison 1 à Ragnarok a vu trois tours. Alors que l’humanité avait subi deux défaites déchirantes à Lu Bu, Adam et Lu Bu, la victoire de Kojiro Sashaki contre Poséidon a redynamisé l’espoir de l’humanité ainsi que des Valkyries. Avec Ragnarok ayant encore 10 rounds et le score à 2/1 en faveur de Dieu, l’humanité doit gagner six rounds supplémentaires pour assurer sa survie.

Informations sur la sortie de l’enregistrement de Ragnarok Saison 2

Record Of Ragnarok saison 2, n’a pas encore reçu le feu vert. Record of Ragnarok saison 1, qui est sorti le 17 juin 2021, a été annoncé en décembre 2020. Record of Ragnarok saison 2 prendrait probablement le même temps. Cela signifie que la saison 2 de Record of Ragnarok ne sortira pas avant 2021. Le manga est toujours en cours de publication, mais son probable Record of Ragnarok Season 2 devra attendre que le manga mette fin à la bataille en cours. Cela retarderait encore Record of Ragnarok Season 2. Ce retard signifie que le Record Of Ragnarok ne sera pas publié avant 2022.

Détails de l’histoire de Ragnarok Saison 2

Record of Ragnarok Season 1 a donné un aperçu de ce que la saison 2 apportera. Record de Ragnarok Saison 2. Le quatrième tour de Ragnarok a eu lieu à la fin du 12ème épisode. Héraclès, le dieu des dieux, cherchera à se venger des dieux grecs pour leur mort. Jack l’éventreur, le tueur le plus notoire de l’histoire prendra le parti de l’humanité. Record of Ragnarok La saison 1 a eu les trois premiers tours, donc, probablement, la saison 2 comportera également ces batailles. Record of Ragnarok Season 2 comprendra les trois prochains combats de la programmation. Le manga présentait le cinquième tour de Raiden Tameemon (le plus grand lutteur de sumo de l’histoire) et de Shiva (le dieu hindou de la destruction). La bataille en cours est dans le dossier de Ragnarok Manga – Le sixième tour – Zerofuku, un dieu japonais du malheur et du côté des dieux, figure du côté de Bouddha et du côté de l’humanité. Record of Ragnarok Season 2 se concentrera probablement sur ces trois batailles.

