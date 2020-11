Reconstruire Notre Dame sera incroyablement difficile

Eteignant l’enfer qui a déchiré le toit de Notre Dame en avril 2019, ce n’était que le début de la sauvegarde de l’emblématique cathédrale.

Des spaghettis précaires des échafaudages brûlés suspendus au-dessus du bâtiment à la possibilité que les murs s’effondrent sur eux-mêmes, les architectes et les experts en conservation avaient – et ont toujours – une tâche ardue devant eux. Une nouvelle émission spéciale de NOVA, la série scientifique sur PBS, emmène les téléspectateurs à travers les défis. C’est un voyage qui passe de l’intérieur de la cathédrale elle-même, aux catacombes en contrebas de Paris, aux forêts de Normandie qui pourraient fournir le bois pour reconstruire le toit massif du bâtiment.

« Nous sommes ravis de pouvoir raconter l’histoire du sauvetage dramatique de Notre-Dame », a déclaré Chris Schmidt, co-producteur exécutif de NOVA dans un communiqué. << Dans les premiers jours qui ont suivi l'incendie, personne ne savait si les immenses clochers, murs ou arcs-boutants resteraient debout. Le processus exhaustif de diagnostic des dommages et de lancement de la restauration de la grande cathédrale repose sur les nouvelles technologies et l'artisanat médiéval. ressemblent."

Incendie à Notre Dame

Avec le Tour Eiffel et le musée du Louvre , Notre Dame de Paris est l’un des bâtiments les plus emblématiques de Paris. Dans la soirée du 15 avril de l’année dernière, un flux de fumée a commencé à s’élever du toit de la cathédrale gothique, qui a été mise à l’honneur par Victor Hugo. « Le Bossu de Notre Dame . « La cathédrale a été construite entre 1163 et 1345. Les Parisiens se sont rassemblés dans les rues pour regarder avec horreur les flammes jaillissent du toit , effondrant finalement la flèche de la cathédrale (construite au milieu des années 1800 lors d’une restauration du bâtiment).

Le nouveau documentaire révèle les dégâts causés par l’incendie: échafaudages tordus au-dessus du bâtiment du projet de rénovation en cours à l’époque, trous géants dans le plafond de la voûte en calcaire, une masse de plomb fondu du toit détruit contaminant tout. le conduire , en particulier, rend les réparations difficiles. Les travailleurs doivent porter des équipements de protection et des respirateurs pour nettoyer les dégâts. Même les vitraux de la cathédrale, qui ont pour la plupart été épargnés par les pires dégâts, sont recouverts d’une fine couche de poussière de plomb. Leur nettoyage est parfois simplifié par le fait que certaines fenêtres n’ont pas été lavées depuis plus de 100 ans, de sorte que le plomb adhère à une fine pellicule de poussière au lieu du verre lui-même.

L’état du bâtiment après le refroidissement des cendres est presque insondable dans sa précarité. Il y avait une chance que si les arcs de la voûte s’effondrent, les arcs-boutants de soutien à l’extérieur de la cathédrale s’enfonceraient sur les murs, effondrant toute la structure. Les architectes ont dû construire des supports en bois sur mesure à placer dans les contreforts pour soulager la pression et éviter un effondrement potentiel. Pendant ce temps, un enchevêtrement d’échafaudages se balance dans la brise au-dessus de la cathédrale, déclenchant des alarmes de mouvement qui avertissent les travailleurs d’évacuer en cas d’effondrement.

Fusion du moderne et du médiéval

Au-delà de l’énorme défi de stabiliser le bâtiment, l’équipe qui travaille pour sauver Notre-Dame doit également rechercher des indices sur la façon dont le bâtiment a été construit en premier lieu. Dans une scène, la géologue du Laboratoire de recherche sur les monuments historiques Lise Leroux utilise des microfossiles dans la pierre du plafond de la voûte de Notre-Dame pour retracer la source de la roche dans les carrières médiévales sous Paris. Cela nécessite un voyage profondément dans les tunnels de la carrière, qui ont ensuite été transformés en catacombes célèbres.

Pendant ce temps, des experts en bois analysent les bois brûlés de «la forêt» – la charpente en bois qui soutenait le toit en plomb de Notre-Dame. Cette structure de toit a été faite à partir de quelque 1 300 chênes et a été complètement détruite par l’incendie. Il est peut-être possible, selon NOVA, de s’approvisionner en chêne neuf de Normandie. Le chêne est un bois solide qui fournit un bon support structurel, et le Sénat français a adopté un projet de loi en mai 2019 exigeant que le nouveau toit taillé à la construction traditionnelle.

Le documentaire suit largement le travail effectué avant le COVID-19 pandémie . Selon Amis de Notre Dame de Paris , tous les travaux ont été interrompus entre mars et début juin 2020 en raison de la pandémie. Actuellement, les équipes travaillent toujours pour enlever l’échafaudage endommagé au-dessus de la cathédrale – environ 30 000 pièces pesant au total 300 tonnes. Cela peut prendre des décennies avant que le travail complet de réparation de la cathédrale ne soit terminé.

L’émission spéciale Saving Notre Dame débute le mercredi 25 novembre 2020 à 21 h HE / 20 h CT sur PBS et sera disponible pour streaming en ligne et sur l’application vidéo PBS.

