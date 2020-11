Reconnaissance faciale à la demande: à Moscou il y a ceux qui vendent toute l’histoire d’une personne pour moins de 200 euros

À Moscou, le système de surveillance par reconnaissance faciale est opérationnel depuis un certain temps. Les autorités russes l’ont mis en œuvre avec l’idée de réduire la criminalité et d’avoir un plus grand contrôle sur les citoyens si nécessaire. Cependant, il y a aussi des conséquences et des utilisations négatives, il y a ceux qui achètent ces données collectées par les caméras pour espionner d’autres personnes.





le la reconnaissance faciale a connu un essor majeur ces dernières années, avec la Chine comme l’un des pays où elle a été le plus déployée. Dans d’autres endroits comme Londres, son efficacité n’a pas été la meilleure et dans certaines régions des États-Unis, son utilisation a même été interdite.

79 photographies avec l’heure et le lieu à Moscou pour moins de 200 euros

Dans ., ils rassemblent l’histoire d’Anna Kuznetsova, une militante moscovite qui a décidé d’enquêter et de signaler cette situation. Comme ils l’expliquent, Anna Kuznetsova a vu une publicité offrant un accès aux données collectées par le système de surveillance par reconnaissance faciale de Moscou. Elle les a contactés, a payé 16 000 roubles (environ 180 euros pour changer) et a envoyé des photos de la personne qu’elle voulait espionner, elle-même. Deux jours plus tard, Anna Kuznetsova a reçu un rapport complet avec 79 photos et tous les endroits de Moscou où le militant avait été au cours du dernier mois.

Bien que cette fois il ait été fait pour dénoncer la situation, les avocats d’Anna Kuznetsova indiquent que la vente de données pour espionner d’autres personnes grâce à la technologie de reconnaissance faciale est courante. Pour environ 200 euros de changement c’est possible obtenez l’historique complet des mouvements de presque tout le monde à Moscou. Les publicités passent par Telegram et d’autres réseaux Internet et en plus de payer, il vous suffit de donner des informations sur la personne sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations.

Système de reconnaissance faciale de Moscou a quelque 105 000 caméras déployées dans toute la capitale, selon ., l’un des systèmes les mieux déployés et complets. Les autorités de l’État ont indiqué que depuis son déploiement, il a eu un impact positif sur la réduction de la criminalité ou, par exemple, sur un meilleur contrôle de la détention par COVID-19.

Les militants disent cependant que ce système Il a également impliqué la violation de la vie privée des citoyens. Des caméras ont été utilisées pour surveiller les manifestations politiques et des cas tels que celui d’Anna Kuznetsova concernant la vente de données sont souvent signalés. Le Département de la technologie de Moscou, qui gère le programme de surveillance, affirme que les rapports d’accès illégal au système sont rares et enquête sur eux. Dans le cas d’Anna Kuznetsova, deux policiers ont fait l’objet d’une enquête pour avoir abusé de leur accès au système pour vendre les données.

