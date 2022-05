Reconditionné : tour d’horizon d’un marché qui explose !

Le marché du reconditionné se porte très bien en France, et ce, pour de très bonne raisons. En effet, un appareil reconditionné est moins cher qu’un neuf et dispose d’une garantie. Ainsi, on gagne de l’argent tout en ayant un téléphone en excellent état.

Qu’est-ce que le reconditionné ?

Lorsque vous voyez le terme « reconditionné » utilisé pour décrire un produit, de quoi s’agit-il réellement ? C’est un peu trompeur et déroutant car il n’existe pas de définition officielle. En général, cela signifie qu’un appareil a été retourné par un utilisateur final ou un fabricant, généralement en échange d’un crédit ou d’une valeur de reprise, puis qu’il a subi certaines réparations avant d’être revendu au prix de détail actuel. Ces réparations peuvent inclure des mises à niveau, des réparations ou un certain nombre d’autres éléments, en fonction du fabricant et du détaillant impliqués dans la ou les transactions qui ont mené à ce moment-là.

Dans la plupart des cas, ces appareils seront vendus comme des appareils neufs, mais il y en aura aussi certains qui sortiront avec une finition/un aspect légèrement différent (plutôt une restauration esthétique), et d’autres qui seront complètement restaurés pour revenir aux spécifications d’usine.

En d’autres termes, le reconditionnement consiste à réparer ou à remplacer certains composants d’un appareil afin d’améliorer sa facilité d’utilisation, sa longévité ou sa fiabilité tout en le gardant fonctionnel !

L’objectif du reconditionnement est de « faire revivre » le produit en le modifiant le moins possible, afin de conserver toutes ses caractéristiques et fonctionnalités et de le rendre aussi performant que neuf !

Faire des économies en achetant un reconditionné

Si vous avez jeté un œil sur le marché des smartphones au cours des deux dernières années, vous aurez probablement remarqué quelque chose… les gens choisissent de plus en plus des smartphones avec des étiquettes de prix plus élevées qu’auparavant ! Les nouveaux smartphones ont tendance à commencer autour de 600 à 700 €, tandis que la plupart des modèles haut de gamme commencent maintenant entre 900 et 1000 €, voire plus de 1000 €.

Les smartphones reconditionnés sont souvent moins chers que les modèles de dernière génération sortis par les grandes marques comme Samsung ou Apple, qui peuvent coûter des centaines d’euros ! Cela signifie non seulement que vous pouvez économiser plus d’argent en achetant un iphone 12 reconditionné par exemple, mais aussi que vous n’avez pas besoin de passer à un modèle plus récent chaque année, ce qui vous permet d’économiser encore plus d’argent !

Réduire son impact environnemental

Le reconditionnement n’est pas seulement une occasion d’économiser de l’argent, mais aussi un moyen de contribuer à la protection de l’environnement en recyclant les vieux smartphones, en les rendant à nouveau utilisables sans les jeter dans les décharges ou les incinérateurs, et en les utilisant comme outils éducatifs pour les enfants, en leur donnant un sens des responsabilités envers leur environnement et l’avenir de notre société !

Le recyclage écologique signifie moins de déchets, moins de pollution et moins d’émissions de gaz à effet de serre – autant de bonnes raisons d’acheter un smartphone reconditionné ! La plupart des téléphones reconditionnés sont vendus avec des batteries qui ont été remplacées par le fabricant et qui ont la même capacité que les téléphones neufs.

Le marché du reconditionné en pleine expansion avec l’évolution des consommations

Des produits tels que les ordinateurs et les smartphones ont le vent en poupe sur le marché du reconditionné. C’est l’occasion idéale d’acheter le téléphone de vos rêves à un prix avantageux et sans aucun risque.

Avec l’évolution des consommations, il existe de nombreuses offres de téléphones reconditionnés dont le prix est largement réduit comparé à un achat neuf du même smartphone. Et tout cela en ayant un appareil quasi neuf et garanti, livré avec les accessoires et la boîte d’origine.

En bref, en achetant un smartphone reconditionné maintenant, vous économisez de l’argent et profitez des meilleures offres du marché tout en réduisant votre impact sur l’environnement.