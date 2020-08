Reconditionné, comme neuf ou eBay: quels téléphones d’occasion sont les meilleurs?

Un nouveau téléphone portable est trop cher pour vous et vous recherchez le marché de l’occasion? Alors vous avez probablement déjà rencontré le terme «remis à neuf». Nous vous expliquons en quoi ces smartphones diffèrent des autres téléphones portables usagés.

Remis à neuf signifie complètement révisé

«Remis à neuf» signifie remis à neuf. Un appareil étiqueté de cette manière était déjà utilisé, mais a été réparé par le fournisseur de telle manière que la différence avec un nouvel appareil est à peine perceptible.

Le fabricant a supprimé la plupart des signes d’utilisation et a complètement réinitialisé le smartphone afin qu’il n’y ait plus de données du propriétaire précédent. Cependant, s’il y a des signes d’utilisation – tels que des rayures mineures – le fournisseur le signale généralement dans la description de l’article. En outre, les concessionnaires offrent généralement au moins un an de garantie sur les appareils remis à neuf.

Les téléphones portables “remis à neuf” sont un peu comme une voiture d’un an: presque comme neufs, mais beaucoup moins chers. C’est donc une excellente occasion d’acheter un smartphone premium comme le Huawei P40 Pro après tout. Un effet secondaire positif: vous protégez l’environnement.

Reconditionné vs. aussi bon que neuf

Il y a moins de rabais pour les «nouveaux» produits. Ce sont généralement des retours. Un exemple typique sont les smartphones retournés avec un emballage éventuellement endommagé. Souvent, les propriétaires précédents n’ont déballé les téléphones portables et les ont essayés brièvement – et les ont renvoyés dans le délai d’annulation de 14 jours.

Ces appareils sont encore plus récents que les téléphones portables remis à neuf, mais ils ne sont pas non plus aussi bon marché. Néanmoins, les nouveaux appareils sont une bonne opportunité pour tous ceux qui ne craignent pas les traces d’utilisation minimales et un emballage ouvert.

Reconditionné vs. D’occasion

Vous pouvez généralement vous procurer des appareils d’occasion auprès de particuliers qui vendent leurs téléphones portables usagés sur eBay, dans les petites annonces ou au marché aux puces. Les prix pour cela sont souvent encore plus bas que pour les smartphones neufs ou remis à neuf.

Mais: Vous courez également un risque beaucoup plus grand. Si vous découvrez un défaut dans le smartphone usagé après son achat, il est beaucoup plus difficile voire impossible de faire des réclamations ou même d’obtenir un remboursement complet. D’autant plus que les dommages ou les erreurs ne deviennent souvent visibles qu’après un certain temps. Il vous appartiendrait alors de prouver que la faille existait déjà au moment de l’achat et ne peut vous être attribuée.

Les dommages ne sont pas toujours aussi évidents qu’ici (© 2015 COURBE)

De plus, les smartphones neufs et reconditionnés sont plus sûrs qu’un appareil d’occasion que vous achetez directement à une personne privée. Bien que vous puissiez être sûr que le logiciel est plus ou moins dans l’état de livraison avec les deux premières variantes de téléphones portables d’occasion mentionnées ci-dessus, vous devez vous en convaincre vous-même avec l’achat d’occasion traditionnel. Nous le recommandons uniquement aux utilisateurs expérimentés.

Si vous ne savez pas trop sur les smartphones, vous devez être prudent. Enfin, des logiciels malveillants peuvent se trouver sur l’appareil. Il n’a même pas à être voulu par le vendeur. Des logiciels espions ou des virus peuvent s’être logés sur le téléphone portable sans être remarqués.

Conclusion: remis à neuf, comme neuf ou d’occasion?

Les téléphones portables reconditionnés représentent le juste milieu: d’une part, les smartphones reconditionnés sont moins chers que les nouveaux smartphones. En revanche, comme ces derniers, ils sont généralement beaucoup plus sûrs et en meilleur état que les appareils d’occasion de fournisseurs privés. Si vous êtes satisfait d’une réduction moindre et que vous ne souhaitez pas faire de compromis, il vaut mieux vous servir d’un tout nouveau smartphone. En revanche, nous considérons que l’achat de téléphones portables directement auprès de particuliers inconnus est risqué.