Réconciliation finale ? Lily Collins parle de sa relation avec son père Phil Collins

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste d’Emily in Paris a partagé sur les réseaux sociaux comment se passe aujourd’hui sa relation avec son père. Il revient sur la façon dont il a surmonté son trouble de l’alimentation et est devenu une figure de Netflix.

© GettyPhil et Lily Collins ont un lien complexe.

Depuis qu’il est devenu une figure de Netflix avec Émilie à Parisdes millions de téléspectateurs ont commencé à suivre sur les réseaux sociaux pour Lily Collins espérant en savoir un peu plus sur sa vie intime. Et il ne les a pas déçus : ces derniers jours, l’actrice s’est chargée de dédier quelques mots à son père Phil Collins et révèlent un changement évident dans leur relation. Sera-ce la réconciliation finale ?

L’interprète vit l’un des meilleurs moments de sa carrière professionnelle. Malgré cela, pour réussir, il a d’abord dû surmonter une histoire de vie pleine de drames. fille de l’actrice Jill Tavelman, dès son plus jeune âge elle souffrit à la première personne de l’absence de figure paternelle. La relation avec le célèbre musicien est devenue si conflictuelle au point que, comme il l’a avoué dans son livre Pas de filtre : pas de honte, pas de regretsa commencé à voyager trouble de l’alimentation.

Elle-même a révélé que c’était la combinaison de différents moments très durs : le divorce de ses parents, l’alcoolisme de Phil et une relation toxique d’un couple plein de violence. « Je ne pouvais pas supporter la douleur et la confusion, j’avais besoin de son approbation parce que sentait que ce n’était pas assez», a-t-il déclaré au sujet de sa perte de poids issue du lien complexe avec Phil Collins. Cependant, l’anniversaire du chanteur signifiait l’occasion de dire publiquement comment est leur relation aujourd’hui.

« Joyeux anniversaire Papa. Je ne peux plus tenir dans tes bras, ni m’asseoir confortablement sur tes épaules, mais tu me tiens toujours fort quand j’en ai le plus besoin.», a-t-il commencé par dire à l’occasion des 71 ans de son père. Et il a ajouté : « Nous ne pouvons pas passer du temps ensemble si souvent, mais quand nous sommes face à face, tu me vois vraiment. Vous ne le croirez peut-être pas toujours, mais quand vous me faites confiance quand je dis que peu importe mon âge ou ce que la vie me réserve, j’aurai toujours besoin de vous.”.

Avant de la partager sur ses réseaux sociaux et d’atteindre des milliers de likes d’utilisateurs du monde entier, Lily Collins a écrit : « Que je vous regarde fièrement sur scène ou que je rigole ensemble à la maison en jouant, je serai éternellement reconnaissant pour les moments et les souvenirs que nous avons partagés. Surtout maintenant que je les apprécie en tant qu’adulte. Merci de m’inspirer et de soutenir la femme que je suis aujourd’hui.. je t’aime à la folie”.

