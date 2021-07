Recompile Trailer Nails Down Date de sortie d’août sur PS5

Nous savions déjà que le titre virtuel Metroidvania du développeur Phigames serait lancé sur PlayStation 5 le mois prochain, mais nous avons maintenant un jour exact à attendre. Recompile arrivera sur le système de génération actuelle de Sony le 19 août 2021, au prix de 19,99 €/24,99 €. Une nouvelle bande-annonce intégrée ci-dessus montre l’action à indice d’octane élevé du titre ainsi que des visuels brillants et une bande-son électro.

Le jeu proposera plusieurs fins basées sur vos actions, avec un gameplay mettant en vedette le type habituel d’exploration non linéaire que vous trouveriez dans une bonne vieille expérience Metroidvania. « L’histoire, écrite par le concepteur narratif Faye Simms, explore des thèmes tels que la sensibilité de la machine et la nature du choix. Le joueur est un morceau de code à moitié sensible, piégé dans le Mainframe – une friche numérique tentaculaire gérée par l’hyperviseur ; un homicide L’IA est résolue à supprimer les intrus. » Il y aura de nombreuses armes et capacités à maîtriser, des opportunités de pirater l’environnement et les circuits, et des combats de boss difficiles.

Pour plus d’informations, consultez notre interview avec le créateur Phi Dinh. C’est Recompile qui sortira sur PS5 dans moins d’un mois – engagerez-vous de l’argent pour ce titre prometteur ? Prenez votre décision dans les commentaires ci-dessous.