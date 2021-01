Recommandations éditoriales pour 2021

Recommencer

Tout ne peut pas être courant, et le nôtre est un passe-temps qui demande beaucoup de temps, il est donc pratiquement impossible de tout suivre. De la même manière, plusieurs fois vous nous lirez nous réclamant un journalisme plus détendu et moins impulsif, afin de donner naissance à des textes qui ne perdent pas leur valeur au bout de quelques jours. Il y a des jeux qui nous épatent et qui sont indépendants du moment où nous y jouons, que ce soit le jour de sa création ou cinq ans plus tard, et dans un monde si trépidant et si tendance à la mode, il nous est parfois difficile de se souvenir qu’une œuvre ne perd pas ses mérites avec le temps. Nous vous laissons avec cette petite liste dans laquelle la rédaction recommande les titres que nous avons joués au cours de cette année 2020, qu’ils soient sortis au cours des trois cent soixante-cinq derniers jours ou non.

Comté de Donut, par Carlos Sánchez

Je peux jouer à des jeux courts, et ce n’est pas d’actualité. Mes textes pour HyperHype ont toujours été intéressés par la vie personnelle, dans les heures de repos, et je ne peux pas trouver de pire sentiment au milieu que de perdre du temps devant la télévision. J’ai un faible pour les expériences concrètes et fugaces (je l’ai aussi démontré dans ma sélection du Meilleur jeu de 2019), et pour ce 2021, surtout après avoir regardé les suggestions du reste des collaborateurs et avoir vu de première main comment Jaime n’a pas pourrait résister à recommander un autre titre dans la série La personne, Je me sens obligé de vous conseiller sur les derniers travaux de ces caractéristiques que j’ai eu le plaisir de déguster. Distribué par Annapurna Interactive (ce qui devrait déjà être un bon gage de qualité pour beaucoup d’entre vous), Comté de Donut est une œuvre linéaire et liminale, presque conçue pour servir d’oasis entre les grands film à grand succès Des centaines d’heures et les aventures narratives les plus épuisantes mentalement, et cela fonde une grande partie de son potentiel ludique sur nous permettre d’envoyer des canards sur WhatsApp. La proposition, qui part d’une prémisse charmante et particulière, nous permet de contrôler un trou avec lequel détruire une ville entière, ce qui entraîne un conglomérat minimum de mécanismes extrêmement satisfaisants qui rendent difficile de ne pas atteindre l’écran de crédit dans la même session dans le le titre commence. Sans être un incontournable absolu, il parvient à être une expérience amusante, plus que recommandée, ainsi qu’une leçon de design obligatoire pour les développeurs les plus inexpérimentés.

Scott Pilgrim c. Le monde: le jeu, par Abelardo González

Plus d’une décennie s’est écoulée. En 2010, alors que le pays était paralysé par les exploits de l’équipe de football, Ubisoft a lancé un titre sur le marché numérique qui, même sans prétentions élevées, a réussi à nous captiver tous. Mais, comme dans ces contes de chevaliers, princesses et châteaux, un dragon maléfique sous la forme d’un développeur français (et sinon demandez à ses employés) enfermé dans la plus haute tour, sous clé et sans aucune trace d’espoir, un produit que les utilisateurs n’ont cessé d’exiger depuis. Coincé sur PlayStation 3 et Xbox 360, Scott Pilgrim c. Le monde: le jeu semblait condamné à ne jamais abandonner ces systèmes, se dissolvant entre leurs codes et rendant impossible, malheureusement pour les joueurs, qu’ils puissent revenir profiter de l’un des battez-les le plus emblématique de la génération. Mais, comme nous l’avons vu le 10 septembre, ces histoires de héros et de méchants ont parfois une fin heureuse. Dans les premiers jours de l’année, plus précisément le 14 janvier, nous pourrons profiter d’un bijou intemporel qui ravira les fans du genre. Et, heureusement pour nous, ce ne sera que le coup d’envoi d’une année qui s’annonce formidable. Croisons les doigts.

Personne 4 Doré, par Jaime Llanos

Tous les jeux nous viennent de différentes manières et c’est naturel car chacun porte un bagage différent et chaque individu est un ensemble d’expériences de vie qui, au final, font de nous ce que nous sommes. C’est pourquoi je ne peux pas promettre que tout le monde Personne 4 Doré Il leur viendra tel qu’il m’est venu, avec son message sur la solitude, face à nos démons et le courage de s’accepter. Mais je peux promettre que le jeu ne laissera personne et tous ceux qui sont entrés dans la saga indifférents par Personne 5 (comme moi), il ne faut pas rater son prédécesseur et c’est qu’il est supérieur ou aussi bon que ce dernier Dans toutes les sections qui comptent et bien que certaines mécaniques, notamment de combat, ne soient pas polies à l’extrême comme dans le dernier opus de la saga, elle n’a rien à envier en termes d’histoire, de simulateur de vie quotidienne et encore moins de quant à ses personnages. Personne 4 Doré C’est l’un de ces joyaux que vous souhaiteriez que tout le monde joue à un moment de leur vie et, si ces mots sont utiles, j’espère que c’est pour en encourager plus d’un à essayer, ce que je vous assure que vous ne regretterez pas.

Extérieurs sauvages, par Manuel Casal

J’étais très hésitante quant aux travaux à inclure dans cette recommandation. Avec le recul, je peux penser à de nombreux exemples, sagas et petits moments jouables à retenir et à recommander. En fin de compte, je vais pour Extérieurs sauvages, pour un pèlerinage dans l’espace, mais un espace intime. J’ai pu en profiter à l’ère pré-pandémique – comme cela semble grandiose! – et j’ai l’impression que cela fonctionnera parfaitement comme une évasion en cette nouvelle année, où tout, espérons-le, revient à la normale. Extérieurs sauvages rassemble de grandes idées de conception de puzzle pour générer un environnement immense à explorer et dans lequel apprendre petit à petit les secrets qui, bien que cela ne semble pas être le cas, sont là dès le premier instant. Une sorte de metroidvania de connaissances – comme j’ai pu le lire sur Internet – dans laquelle nous découvrirons progressivement ce que nous devons faire pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Un problème qui n’a que peu ou rien à voir avec les combats et les confrontations, puisque l’expérience est une utopie pour les fans de lecture de jeux vidéo et, surtout, pour ceux qui aspirent à explorer de nouveaux mondes. Ici, il existe différentes formes, avec des comportements différents et chacune avec ses secrets, bien que tout soit parfaitement lié. Un travail magnifique pour se lancer dans l’aventure maintenant qu’une année commence à vouloir changer, aller plus loin.

Cloud Gardens, par Alejandro Reinosa

Cette liste a déjà inclus un Accès anticipé dont je ne veux pas me souvenir du nom, donc je pense qu’une autre bonne aide de Early Access pourrait faire avec, c’est pourquoi j’ai choisi Jardins de nuages. Bien qu’il soit sorti cette année 2020, en raison de son statut prématuré, il continuera à proposer de nouvelles mises à jour. Un jeu qui déjà, dans son état de bêta, offre beaucoup de contenu et une qualité enviable, puisque sa proposition nous mènera aux confins de l’histoire humaine, où seuls subsistent les vestiges de ce que nous avons construit, et nous invitera à récupérer ces espaces pour la nature, bâtiment par bâtiment, plante par plante. Sa jouabilité silencieuse, qui ne nous harcèle pas pour réfléchir à la façon de résoudre le puzzles, nous donnera le temps que nous considérons approprié pour, de manière unique, planter notre propre jardin au bout du monde. Pour cette 2021, je veux juste demander que de nombreuses nouvelles mises à jour arrivent, de nombreux nouveaux niveaux et des plantes avec lesquelles laisser voler l’imagination, et que petit à petit, plus de gens apprennent à connaître ce travail exceptionnel.

Momodora: Rêverie sous le clair de lune, par José Miguel González

Quiconque me connaît connaîtra mon goût pour metroidvania de tous types et époques, et la vérité est que c’est un genre qui, grâce à un développement indépendant, ne manque pas d’actifs ces derniers temps. Cette année j’ai joué à ça Momodora: la rêverie au clair de lune, qui je pense condense toutes les vertus du genre dans un jeu d’environ cinq heures. Il n’innove dans aucune de ses sections, mais tout ce que fait ce jeu est plus que remarquable, et c’est l’une de ces aventures qui laissera un très bon goût dans nos bouches. Des batailles satisfaisantes, un beau pixel art et une superbe bande son sont les piliers de ce jeu du développeur brésilien Bombservice, qui semble s’être spécialisé dans le genre, avec de très bons résultats. Parfois, il ne s’agit pas de réinventer la roue et dans la simplicité nous trouvons l’excellence, et avec cela Momodora nous avons à la fois une excellente porte d’entrée vers un type de jeu qui peut être un peu dense pour les non-initiés et un grand exposant qui plaira aux plus aguerris pour sa dissection de ce genre qui a commencé par Metroid et Castlevania.

La liaison d’Isaac, par Rubén López

Le sexe de roguelike Il est redevenu très à la mode cette année grâce à Enfers, le nouveau de Supergiant Games, et -bien que je l’ai moi-même choisi comme mon GOTY personnel sur la liste HyperHype-, cette occasion spéciale peut nous aider à nous rappeler d’où vient ce type de jeu vidéo si spécial pour commencer le prochain année de la meilleure façon, en commençant par les racines du genre. Et pour en parler, nous ne pouvions pas oublier l’une de ses grandes références: La liaison d’Isaac de Nicalis, encore plus lorsque sa nouvelle grande expansion, Repentir, sort le 31 décembre. Voir un enfant pleurer en fuyant sa terrifiante mère en essayant de le tuer n’a jamais été aussi addictif, dans un jeu vidéo dans lequel l’expression « un de plus courir et s’arrêter » prend tout son sens. Isaac est la définition la plus pure de roguelike, et bien qu’il n’ait pas beaucoup des avantages d’Hadès tels que son récit, ses personnages et ses dialogues, il nous fera comprendre pourquoi ce genre a de plus en plus d’adeptes. Si vous avez aimé le nouveau Supergiant et sa formule jouable particulière vous trouverez dans La liaison d’Isaac un autre bijou pour débuter 2021 avec un grand classique qui vous procurera bien des joies (et des larmes)

Ultra Street Fighter IV, par Juan Pablo Corella

J’ai toujours aimé les jeux de combat, mais malheureusement, j’ai des pattes d’araignée au lieu de doigts. Je n’ai eu personne avec qui jouer non plus, donc le genre m’est assez étranger jusqu’à cette année. Mère. Mienne. J’ai passé de nombreuses heures sur Smash Bros.au cours des dernières années, mais c’est le jeu qui m’a le plus touché et qui m’a encouragé à m’améliorer. Ultra Street Fighter IV est la version définitive de l’un des jeux les plus emblématiques de Capcom, et vous vous demandez sûrement pourquoi je n’ai pas choisi le V. La réponse est assez simple et peut être divisée en deux raisons impérieuses: moins cher et plus de contenu. Le jeu est sorti pour PS3, donc ce n’est peut-être pas le meilleur en termes visuels, mais son esthétique dessin animé le rend non seulement facile à regarder, mais aussi lisible. Nous allons lire les mouvements de l’adversaire tout le temps, en essayant de nous faufiler quand sa garde est baissée, et ils nous briseront le visage encore et encore. Cependant, tout cela n’a pas d’importance: ici, il est venu jouer. Si quoi que ce soit, les seuls inconvénients que je vois dans ce jeu sont que le online regorge de gens infiniment meilleurs que vous et qu’ils n’expliquent pas un tutoriel ou quoi que ce soit, tout à saccager. Cependant, nous aurons un merveilleux centre d’entraînement pour s’entraîner et nous pouvons mettre en pause un combat à tout moment pour voir si nous avons oublié comment faire un coup de pied volant ou si nous ne maintenons tout simplement pas le bouton assez longtemps. Une dernière chose: ni clavier ni joystick, avec une manette à vie (Xbox, PS4 ou générique) elle n’est même pas peinte. Et oui, vous pouvez rester avec vos collègues en ligne, ce qui est toujours bien.

Cyberpunk 2077, par Ignacio Ory

Oui, personne ne s’attendait à ce nom sur la liste, après toute la polémique sur l’état du jeu à son lancement, les fonctionnalités annoncées et absentes dans la version finale, et une foule d’autres problèmes. Mais la vérité est que, une fois que vous y jouez, et que l’on parvient à s’abstraire de tout cela, cela reste un jeu fortement recommandé. C’est pourquoi je l’inclus dans une recommandation pour 2021, en attendant que les erreurs les plus flagrantes soient corrigées et que tout puisse même être un peu peaufiné. Les montagnes russes narratives et jouables de Cyberpunk 2077 Il n’est pas parfait, loin de là (et nous en parlerons longuement dans son analyse, qui sera «quand il sera prêt»), mais Avec les arrangements correspondants, c’est une proposition qui sans innover en quoi que ce soit au moment de vérité, élève la barre en caractéristiques comptées (comme le décor de Night City) et même si ce n’était pas cette révolution promise de la Pologne, il serait injuste de ne pas recommander sa version finale, une fois qu’elle arrive.