Recherchez et videz la corbeille dans Android : voici comment cela fonctionne

Les utilisateurs de PC Windows ou Mac connaissent depuis longtemps la corbeille, dans laquelle tous les fichiers supprimés se retrouvent d’abord et peuvent être restaurés à partir de là. Même sur votre smartphone Android, les objets supprimés ne disparaissent pas immédiatement. Nous vous indiquerons où trouver la corbeille sur Android afin de la vider ou de sauvegarder des données.

La fonction poubelle est à la fois une malédiction et une bénédiction, que ce soit sur votre PC ou votre smartphone. Si vous supprimez accidentellement des fichiers, vous serez heureux que l’erreur puisse être facilement annulée grâce à la corbeille. Si, par contre, vous manquez lentement d’espace de stockage sur votre smartphone, vous ne pensez souvent même pas au fait que plusieurs gigaoctets pourraient être occupés par des objets prétendument supprimés.

Voici comment fonctionne la corbeille sur Android

Fondamentalement, la fonction de corbeille d’Android est encore relativement nouvelle, car elle n’a été déployée que progressivement avec Android 11. Depuis lors, les applications peuvent prendre en charge une option de corbeille, mais ce n’est pas une norme.

Avec ces programmes qui ont la fonctionnalité à bord, les fichiers supprimés se retrouvent dans la poubelle virtuelle et y restent généralement pendant 30 jours. Si vous ne les supprimez pas ou ne les restaurez pas manuellement et définitivement pendant cette période, Android les supprimera définitivement.

Où est la corbeille sur Android ?

Sur PC ou Mac, la corbeille peut être appelée, consultée et rangée très facilement. Android, en revanche, place la fonction directement dans les applications qui la prennent en charge.

Cependant, si vous souhaitez toujours un aperçu complet du contenu de la corbeille sur votre smartphone Android, vous ne pouvez le faire qu’à l’aide d’une application de gestion de fichiers que vous pouvez télécharger sur le Google Play Store. Par exemple, des applications telles que Fichiers de Google ou Cx File Explorer conviennent pour cela.

Afin de pouvoir accéder à la corbeille avec une telle application, le programme a besoin de droits d’accès complets. Ce n’est qu’alors que vous pourrez accéder au répertoire appelé « € Trash € », dans lequel Android stocke les fichiers supprimés, quelle que soit l’application dont ils proviennent.

Récupérer ou supprimer définitivement les photos et vidéos supprimées

Étant donné que tout le monde n’aime pas travailler avec des gestionnaires de fichiers et des programmes similaires, la corbeille est intégrée directement dans les applications qui prennent en charge la fonction. En utilisant la galerie et les photos et vidéos supprimées, nous vous expliquerons comment vous pouvez trouver la corbeille.

Si vous avez supprimé des photos ou des vidéos et que vous souhaitez les voir, ouvrez l’application Google Photos. Là encore cliquez sur les trois lignes en haut à gauche pour ouvrir le menu.

Dans la liste, vous trouverez l’entrée Corbeille, qui s’ouvre après un autre clic. L’application Photos vous montrera maintenant tout le contenu supprimé. Si vous souhaitez restaurer des photos ou des vidéos, marquez-les et choisissez restaurer. Ou vous marquez ceux ou tout ce que vous souhaitez supprimer définitivement.

La corbeille fonctionne exactement de la même manière sur les smartphones Android de Samsung – malgré l’interface légèrement modifiée. Cependant, vous pouvez trouver l’élément de menu ici en cliquant sur les trois points en haut à droite dans l’application Photos pour ouvrir le menu. L’ouverture de la corbeille fonctionne généralement selon ce schéma dans toutes les applications qui ont la fonction à bord.

Sauvegardes régulières pour la récupération des données

Malgré la corbeille, une sauvegarde régulière de votre smartphone Android a du sens. Car hormis les données que vous supprimez volontairement, celles qui ont atterri accidentellement dans la corbeille disparaîtront au bout d’un moment.

Vous devez donc vérifier de temps en temps l’état de la sauvegarde dans les paramètres de votre téléphone Android sous la rubrique « Sauvegarder et réinitialiser » afin de pouvoir récupérer vos données depuis Google Drive and Co. en cas d’accident.

