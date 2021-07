Rechercher la motivation et éloigner le découragement quotidien

Photo/Image :

Vous commencez votre journée du bon pied. Tout se passe bien et votre motivation est à son comble. Cependant, il suffit que quelque chose tourne mal, que quelqu’un dise quelque chose que vous n’aimez pas, qui vous offense, bref, que toute situation désagréable nous arrive pour que nous soyons pris de frustration et de démotivation. Est-ce que cela vous est arrivé ou cela vous est-il arrivé?

Cela m’arrivait souvent et cela m’arrive encore parfois, même si c’est moins intense. Laisser les situations extérieures affecter votre humeur, vos émotions et votre motivation est un moyen de saboter votre bonheur.

Imaginez votre bonheur en fonction des autres, de la façon dont ils vous traiteront, de la bonne humeur des autres. Il semble impossible d’être heureux dans un scénario aussi varié que l’humeur et le comportement des autres.

Aussi illogique que cela puisse paraître de penser ainsi, beaucoup, beaucoup de gens finissent par conditionner leur bonheur à ce qui se passe dans leur environnement. Si son mari est de mauvaise humeur, alors elle sera de mauvaise humeur ; si votre patron vous gronde, la journée devient grise ; si le jour est pluvieux, il semble qu’aujourd’hui n’était pas pour sortir du lit, et ainsi de suite.

Les situations façonnent notre humeur et, par conséquent, notre bonheur. On ne comprend pas que ce n’est pas réellement ce qui se passe, mais le sens que l’on attribue à ce qui se passe, le sens que l’on donne à la situation.

Voyez que la même situation peut avoir une signification différente pour différentes personnes. Un licenciement, par exemple, pour une personne peut être quelque chose de catastrophique, tandis que pour une autre, cela peut être quelque chose d’attendu qui s’est finalement matérialisé et qui peut maintenant démarrer sa propre entreprise ou une nouvelle étape de sa vie. La même situation mais des significations différentes attribuées.

L’action de pouvoir est la capacité à maintenir notre état interne quelles que soient les situations qui nous entourent. Vous pourrez alors conserver votre sérénité, votre motivation, votre paix intérieure, quelle que soit la situation. Cela semble incroyable, n’est-ce pas?

Bien sûr, personne ne peut changer du jour au lendemain. Cependant, si vous changez un peu chaque jour, si vous pratiquez l’art de méditer, d’apaiser l’esprit et de transformer cette pratique en une constante tous les jours, dans un mois vous verrez que votre façon de voir les situations et de faire face a beaucoup changé. .. pareil.

Ainsi nous développons l’Action du Pouvoir, qui est l’esprit calme qui ne dépend pas de l’extérieur. Pour atteindre cet état, nous devons pratiquer la méditation quotidiennement. Cherchez dans l’esprit immobile la capacité de maintenir des états internes basés sur notre volonté.

Dans cet article, j’explique comment nous pouvons avoir un havre de paix dans notre esprit. Comment pouvons-nous avoir la capacité et trouver cette place en nous qui reste sereine même face aux plus grandes tempêtes.

A l’intérieur de chacun de nous il y a un espace de sérénité, il suffit de réduire le flux intense de pensées d’inquiétude, d’insécurité et d’anxiété pour entendre l’appel intérieur à la tranquillité.

Vous pouvez développer cette Action de Pouvoir et maintenir votre état intérieur. Ne dépendez plus des événements extérieurs, soyez responsable de votre bonheur.