Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de l’immobilier en France, voire décrocher un boulot dans le secteur, vous êtes sur le bon article ! Nos experts vous donnent via cette revue un ensemble d’informations intéressantes à ne pas louper et qui devraient vous permettre d’y voir plus clair, notamment en ce qui concerne la situation dans l’hexagone, les différents postes disponibles, etc.

Le recrutement immobilier en France

Il faut savoir qu’en France, le terme « recrutement immobilier » permet de regrouper tous les métiers qui sont liés aux transactions immobilières, mais aussi en ce qui concerne la promotion, la gestion, etc.

Ce sont plusieurs professions immobilières (une centaine au moins !) qui sont liées à ces domaines-là, notamment le métier de négociateur immobilier, responsable d’agence, voire gestionnaire technique, spécialiste du droit immobilier, etc.

Difficile d’établir une liste précise des métiers qui recrutent le plus souvent. Il faut toutefois bien garder en tête que le métier dans l’immobilier peut concerner tout le monde sans distinction (pour certains jobs plus que pour d’autres). C’est surtout dans le sens où les domaines sont particulièrement vastes.

En matière de compétence, notez bien que les métiers qui sont liés à la gestion de projet sont les plus exigeants en ce qui concerne les compétences. Ces métiers nécessitent de bien s’adapter pour pouvoir ainsi communiquer avec les différents clients impliqués.

Par rapport aux métiers prisés à présent, ce sont ceux qui sont davantage axés sur l’aspect technique. Les formations scientifiques et techniques sont par conséquent particulièrement utiles !

Lorsqu’il est donc question d’ingénierie ou autres prestations techniques, le secteur est toujours en quête de directeurs de projets, ingénieurs d’études, maîtres d’œuvres, etc.

Le secteur de l’architecture et de l’urbanisme, voire de l’aménagement, nécessite quant à lui des maîtres d’œuvre, architectes urbanismes, assistants, etc.

Les tendances d’emplois immobiliers

Après avoir effectué une étude statistique dans le but de dégager les tendances du secteur, nous nous sommes rendus compte que les conseillers immobiliers figurent en top du classement puisqu’ils sont là aussi bien pour prospecter par rapport aux biens que pour viser d’éventuels nouveaux clients.

Dans le même cadre, nous retrouvons également les négociateurs immobiliers et les expertises de biens immobiliers. Les négociateurs permettent de réaliser des procédures administratives financières tandis que les expertises effectuent, comme leur nom l’indique, les estimations approximatives. Enfin, nous retrouvons les gestionnaires (dont nous parlions précédemment) qui sont aptes à gérer de grands immeubles et tous les copropriétaires.

Réussir votre recrutement immobilier : comment faire ?

Passons à présent à nos conseils et astuces pour pouvoir décrocher l’emploi de vos rêves. Si vous avez déjà votre emploi en tête, il ne vous reste plus qu’à préparer l’entretien d’embauche. Nous insistons en premier lieu déjà sur la ponctualité. Un candidat en retard diminuera son potentiel d’embauche.

Avant de vous rendre à un entretien, essayez de vous renseigner davantage sur l’entreprise que vous visez. Vous pourrez ainsi recueillir plus d’informations au sujet de son effectif, son dynamisme, etc. Vous pourrez ainsi mieux vous imprégner de sa culture, surtout si vous jetez un œil à ses pages sur les réseaux sociaux. Profitez-en d’ailleurs pour en déduire le dress code le mieux approprié à adopter.

Ne perdez pas votre objectif en même temps et essayez de faire le lien entre votre parcours et le poste que vous souhaitez. Il vous faudra expliquer en quoi vous êtes le mieux adapté à assurer ce poste et expliquer au recruteur la logique derrière votre candidature. Cela dit, il faudra veiller à vous montrer honnête sans avoir honte !

Ne cherchez pas à faire dans l’hypocrisie, cette dernière étant rapidement décelée chez un candidat. Il s’agit de faire bonne impression en listant vos forces et faiblesses.

Bien que vous manquiez d’expérience, il est tout de même nécessaire pour vous d’expliquer vos motivations. Restez dans l’esprit de la fluidité et n’insistez pas outre mesure auprès de la personne chargée de vous interviewer.

Bien sûr, n’oubliez pas de bien travailler votre CV et de faire en sorte qu’il soit sobre et clair. Votre expérience comme vos compétences doivent être parfaitement bien indiquées. Une fois l’entretien terminé, n’hésitez pas à relancer les recruteurs quelques jours après (sans pour autant les harceler bien sûr) !