Recherche d’images inversée Google : c’est ainsi que vous recherchez des images similaires

Grâce à la recherche d’images inversée de Google, vous pouvez utiliser une image pour rechercher des images similaires sur Internet. La recherche d’images à l’envers fonctionne aussi bien sur PC que sur smartphone et tablette. Vous pouvez découvrir en détail le fonctionnement de la recherche d’images Google inversée ici.

Que peut faire la recherche d’images inversée ?

La recherche d’images inversée de Google compare une image à d’autres sur Internet, puis affiche des photos similaires, des sites Web contenant l’image que vous recherchez et des images similaires dans d’autres formats. Il est peu probable que vos photos de famille apparaissent très souvent sur Internet, mais des photos de monuments et d’autres lieux populaires, ainsi que des photos d’œuvres d’art bien connues, peuvent être trouvées dans de nombreuses formes, tailles et couleurs en utilisant la recherche d’images inversée. .





La recherche d’images inversée de Google trouve des images similaires sur le Web.



Image : © Google 2018



Voici comment utiliser la recherche d’images à l’envers sur le PC

Vous aurez besoin d’un navigateur compatible sur l’ordinateur pour la recherche d’images inversée. Les navigateurs pris en charge sont Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox ou Opera dans les versions actuelles. Le premier point de contact pour une recherche d’images est toujours images.google.de. Là, cliquez sur l’icône de la caméra à côté de la barre de recherche. Ensuite, la fonctionnalité s’ouvre. Vous avez maintenant trois options différentes.

Tout d’abord, vous pouvez simplement faire glisser et déposer une image d’un dossier sur votre ordinateur dans le champ de recherche. La photo est maintenant téléchargée sur le serveur Google et comparée à d’autres images sur le réseau. Notre photo du LG G6 reconnaît la recherche d’images comme un « smartphone sans monture » et montre d’autres smartphones avec des lunettes fines.





Le LG G6 sur notre photo a reconnu la recherche d’images Google comme un « smartphone sans frontières ».



Image : © ACTIVER / Google 2018



Alternativement, vous pouvez également cliquer sur « Télécharger une image> Sélectionner un fichier » dans la recherche d’images pour télécharger une image depuis votre ordinateur. Enfin, vous avez la possibilité de rechercher directement une image sur Internet. Pour ce faire, placez votre curseur sur l’image sur n’importe quel site Web et faites un clic droit. Sélectionnez l’option « Copier l’adresse de l’image ». Revenez à Google Image Search et sélectionnez « Coller l’URL de l’image ». Ici, vous copiez l’URL de l’image, puis cliquez sur « Recherche d’images » pour rechercher l’image sur Internet.

Astuce chromée Si vous utilisez le navigateur Chrome, vous pouvez trouver encore plus facilement des images similaires de photos sur des sites Web. Pour ce faire, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur l’image respective et sélectionnez « Rechercher une image avec Google ». Cela vous évite d’avoir à copier l’URL de l’image.

Voici comment fonctionne la recherche d’image inversée sur smartphone et tablette

Il n’y a pas beaucoup d’options (directement) à votre disposition sur les smartphones et les tablettes. Vous pouvez rechercher des images sur un site Web en appuyant d’abord sur l’image correspondante dans Chrome. Cela affichera l’image dans sa taille réelle. Maintenant, maintenez l’image enfoncée et appuyez sur « Rechercher cette image avec Google ». Google va maintenant lancer la recherche d’images inversée et afficher des images similaires.





Sur les smartphones et les tablettes, vous utilisez la recherche d’images inversée dans l’application Chrome.



Image : © Google / Capture d’écran : ACTIVER 2018



Vous ne pouvez pas télécharger d’images sur images.google.de avec votre smartphone ou votre tablette, et il n’y a pas non plus de menu via lequel vous pouvez insérer des URL d’images. Ici, vous devez d’abord rechercher une image en saisissant du texte. Appuyez ensuite sur une image parmi les suggestions, puis sur le symbole Google Lens en haut à droite. Vous pouvez maintenant rechercher des images similaires. Alternativement, vous pouvez limiter votre recherche à la section de la photo.

Vous pouvez également utiliser Google Lens pour rechercher des images stockées sur votre smartphone. L’application Google Lens n’a même pas besoin d’être installée sur votre smartphone. L’application Google (Android ou iOS), généralement préinstallée, dans laquelle les fonctionnalités de Google Lens sont également intégrées, est suffisante.





Si vous appuyez sur le symbole coloré de l’appareil photo dans l’application Google, vous pouvez également utiliser Google Lens pour rechercher des images enregistrées sur Internet.



Image : © Capture d’écran ACTIVER 2021



Pour rechercher une image enregistrée sur votre smartphone sur Internet, ouvrez l’application Google et appuyez sur l’icône d’appareil photo colorée dans la barre de recherche. Vous pouvez maintenant sélectionner l’image souhaitée parmi les images affichées et Google Lens recherchera sur le réseau des images identiques ou similaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez également limiter la recherche à un objet spécifique de la photo.

Alternative à la recherche d’images Google inversée

Si vous pensez que la recherche d’images inversées de Google ne fonctionne pas assez bien, vous pouvez jeter un œil au moteur de recherche TinEye, spécialisé dans la recherche d’images inversées. Cela fonctionne essentiellement de la même manière que la version Google. Vous pouvez télécharger des images et insérer une URL d’image. Internet est ensuite passé au peigne fin pour des images similaires.

résumé