Réchauffez-vous avec cette image chaleureuse d’un point chaud sur Jupiter

Une nouvelle image composite de L’atmosphère de Jupiter montre un point chaud brillant dans les longueurs d’onde infrarouges.

Les astronomes et les processeurs d’images amateurs ont combiné les données de la NASA Vaisseau spatial Juno à Jupiter et au télescope Gemini North à Mauna Kea, Hawaï, pour créer l’image épique. Bien que les chercheurs connaissent les points chauds de Jupiter depuis plus de 25 ans, des vues comme celle-ci permettent aux scientifiques de mieux comprendre comment les tempêtes et les ondes atmosphériques contribuent à la teneur en eau «insaisissable» de l’atmosphère de Jupiter, Des responsables de la NASA ont écrit dans un communiqué .

« A l’oeil nu, Jupiter Les points chauds de la planète apparaissent comme des zones sombres et exemptes de nuages ​​dans la ceinture équatoriale de la planète, mais aux longueurs d’onde infrarouges, ils sont extrêmement lumineux, révélant l’atmosphère chaude et profonde sous les nuages ​​», poursuit le communiqué.

En photos: La vue imprenable de Juno sur Jupiter

La NASA a publié l’image quelques semaines à peine après que de nouvelles données publiques du vaisseau spatial Juno aient révélé que les points chauds sur Jupiter sont plus larges et plus profonds que les scientifiques ne le pensaient auparavant . Juno recueille ses données lors de descentes périodiques de Jupiter, appelées perijoves, qui montrent aux scientifiques plus sur le l’atmosphère de la planète .

le Vaisseau spatial Galileo de la NASA a probablement été le premier à découvrir les points chauds de la planète, quand elle a accidentellement survolé l’un d’eux en route vers une disparition planifiée dans l’atmosphère de Jupiter. (Le vaisseau spatial terminait une longue mission en 1995 et les scientifiques a jeté le vaisseau spatial dans Jupiter pour détruire le vaisseau spatial et éliminer toute chance, même minime, de contaminer l’une des lunes glacées possiblement habitables de Jupiter.)

Galileo a trouvé un environnement venteux et sec alors qu’il plongeait jusqu’à sa disparition, ce qui n’était pas ce à quoi les scientifiques s’attendaient. Les chercheurs pensaient que le vaisseau spatial avait trouvé un «désert» dans une région équatoriale du nord par ailleurs humide, mais des résultats plus récents de Juno suggèrent que toute cette zone est en fait assez sèche.

NASA a récemment prolongé la mission de Juno jusqu’en 2025 , bien que le vaisseau spatial puisse ne pas survivre aussi longtemps dans l’environnement de rayonnement intense entourant Jupiter. Mais pour l’instant, un comité d’examen indépendant conseillant la NASA sur la décision notée, le vaisseau spatial reste en bonne santé et a beaucoup de puissance. Les observations prolongées de la mission aideront la NASA à se préparer à son prochain Europa Clipper mission sur la lune glacée d’Europe, a ajouté le panel.

