Recharge C40. Un autre pas vers l’avenir 100% électrique de Volvo

Volvo vient de dévoiler le nouveau Recharge C40, qui sera uniquement et uniquement électrique, un pas de plus vers l’électrification totale de la marque en 2030.

Il n’est pas surprenant qu’en tant que marque scandinave (même entre les mains du groupe chinois Geely), Volvo soit l’une des marques automobiles avec les plans les mieux définis pour l’électrification complète de sa gamme, qui ne sera vendue que en ligne à moyen terme.

Il n’est pas prévu de fermer le réseau de concessionnaires (environ 2400 dans le monde), mais d’intégrer le service après-vente, la maintenance, etc., aux transactions de véhicules. en ligne. Celles-ci seront simplifiées avec des configurations de véhicules plus simples et sans remises, au sein desquelles des marques technologiques très fortes, comme Apple, se sont mises en pratique depuis des années.

Le diesel se retrouve à l’intérieur de Volvo (au milieu de cette décennie, ils devraient s’éteindre) et 2029 sera l’année où les derniers modèles contenant encore un moteur à combustion (essence) seront produits, même s’ils sont intégrés dans des systèmes de propulsion hybrides. .

Exclusivement électrique

Le nouveau C40 Recharge, d’une longueur de 4,43 m, a la même base roulante et la même propulsion que le XC40 (plate-forme CMA), se différenciant principalement par le toit descendant et la section arrière avec coupé air, comme cela se produit de plus en plus dans l’offre premium. marques (Audi Q3 Sportback, BMW X2 entre autres).

Mais c’est la première Volvo 100% électrique conçue à partir de zéro à être juste et uniquement électrique: «La C40 Recharge montre l’avenir de Volvo et la direction dans laquelle nous nous dirigeons», explique Henrik Green, directeur technique de la Marque suédoise, qui ajoute qu ‘«en plus d’être entièrement électrique, elle sera disponible avec un pack d’entretien pratique et sera rapidement disponible pour tout client lors de son achat en ligne».

Ce forfait comprendra l’entretien (qui est moins fréquent dans une voiture électrique), l’assistance voyage, la garantie et les options de recharge domestique.

Base technique du XC40 électrique

Le système de propulsion utilise une batterie de 78 kWh et atteint une puissance maximale de 408 ch et 660 Nm grâce à deux moteurs de 204 ch et 330 Nm, un monté sur chaque essieu et entraînant les roues respectives, ce qui lui permet d’avoir une traction intégrale.

Il a une autonomie allant jusqu’à 420 km et la batterie peut être rechargée en courant alternatif avec une puissance maximale de 11 kW (il faudra 7,5 heures pour une charge complète) ou en courant continu jusqu’à 150 kW (auquel cas elle sera prendre 40 minutes pour une charge de 0 à 80%).

Même avec un poids supérieur à 2150 kg, il parvient à initialiser des accélérations exceptionnelles (elles devraient être similaires au XC40 Recharge, qui «tire» en 4,9 secondes de 0 à 100 km / h. La vitesse maximale est limitée à 180 km / h. (moins que Polestar 2, qui utilise ce même système électrique et atteint 205 km / h).

Peu à peu, les clients s’habitueront aux nouveaux processus d’achat sans face à face, tout comme ils devront accepter le fait qu’il n’y a plus de rembourrage recouvert de cuir naturel, remplacé par des matières synthétiques plus en phase avec l’époque où à chaque fois, plus nous vivrons.

Info-divertissement similaire à Polestar 2

Une autre nouveauté importante à l’intérieur sera équipée d’un système d’infodivertissement Android, développé par Google, qui a été publié dans la Polestar, également électrique. Logiciel il peut être installé à tout moment grâce à des mises à jour à distance («over the air»), qui ne nécessitent pas de déplacement chez les concessionnaires.

Le coffre à bagages a une capacité de 413 litres, tout comme le XC40 Recharge, avec 21 litres de rangement supplémentaires à l’avant, sous le capot.

Quand arrive?

Après le XC40 Recharge et le C40 Recharge, Volvo lancera plusieurs modèles entièrement électriques, principalement dans la seconde moitié de la présente décennie. Mais d’ici 2025, les estimations nordiques indiquent déjà que la moitié de leurs ventes sont des voitures 100% électriques et l’autre moitié sont des hybrides. brancher.

Le nouveau C40 Recharge devrait arriver sur le marché au dernier trimestre de cette année avec des prix légèrement supérieurs au XC40, c’est-à-dire légèrement supérieurs à 70 000 euros.