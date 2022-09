Recevez des rappels de médicaments avec WatchOS 9 sur les montres Apple ; apprendre les étapes ici

15 septembre 2022 17:36:34 IST

Malheureusement, il est trop simple d’oublier de prendre vos suppléments, médicaments et vitamines, surtout les jours où votre horaire régulier est complètement jeté par la fenêtre. Mettre un bref rappel sur votre smartphone, iPhone ou Apple Watch vous aidera à vous rappeler de prendre vos médicaments à temps.

Tim Cook, PDG d’Apple, a souligné à plusieurs reprises que la « plus grande » contribution d’Apple à l’humanité se situera dans le domaine de la santé. Il n’est pas surprenant de voir Apple ajouter des fonctionnalités supplémentaires liées à la santé et à la forme physique à ses produits étant donné l’engagement indéfectible de l’entreprise envers sa mission.

Apple a fourni à l’Apple Watch une fonctionnalité indispensable via WatchOS 9. Avec la nouvelle application Médicaments dans WatchOS 9, les utilisateurs peuvent suivre leurs médicaments et programmer des rappels pour eux.

Compatibilité WatchOS 9 :

Les modèles d’Apple Watch suivants peuvent télécharger WatchOS 9 :

Apple Watch Series 4, Apple Watch SE (2020), Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch SE (2022), Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra. De plus, un iPhone pouvant exécuter iOS 16 est requis, tel que l’iPhone 8 (2017) et les versions ultérieures. WatchOS 9 peut être configuré à la fois sur l’iPhone et sur l’Apple Watch.

Selon Apple, votre Apple Watch vous rappellera automatiquement quand il est temps de prendre vos médicaments en fonction du calendrier que vous avez configuré dans l’application Santé de l’iPhone.

Étapes pour enregistrer un programme de médicaments sur iPhone :

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Santé

Sélectionnez Parcourir en bas à droite, puis sélectionnez Médicaments.

Pour ajouter un médicament à votre liste, appuyez sur « Ajouter un médicament »

Pour identifier un médicament, accédez au champ de recherche, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur « Ajouter » pour le localiser.

Suivez les instructions à l’écran pour générer un identifiant visuel, établir un calendrier et aider à identifier les interactions potentielles.

Étapes pour enregistrer les médicaments et recevoir des rappels sur Apple Watch :

Lancez l’application Médicaments de l’Apple Watch.

Appuyez sur la liste de vos médicaments actuels.

Appuyez sur « Enregistrer tout » comme « Pris ». La posologie, le nombre d’unités consommées et l’heure à laquelle vous avez pris le médicament seront tous enregistrés par Apple Watch.

Faites défiler vers le bas, sélectionnez un médicament dans « Vos médicaments », puis sélectionnez « Journal » pour enregistrer chaque dose. Sous ‘Enregistré’, le nom du médicament et l’heure d’enregistrement seront affichés.

Le statut d’un médicament peut être modifié en appuyant dessus. Sélectionnez « Pris » ou « Ignoré », puis appuyez sur « Terminé » pour confirmer.

Cependant, Apple a averti que la fonction de médicament ne doit pas être utilisée à la place d’un avis médical professionnel. Les étiquettes de vos médicaments contiennent plus d’informations, mais consultez toujours votre médecin avant de prendre toute décision concernant votre santé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂