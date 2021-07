Recevez des commandes de Slone via un téléphone public – Fortnite Saison 7 Semaine 5 – 45Secondes.fr

« Recevoir les commandes de Slone via un téléphone public » est la première des missions épiques de la saison 7 et de la semaine 5 de Fortnite.

Pour cette mission, nous devons recevoir des ordres de Slone sur un téléphone public, nous pouvons visiter n’importe lequel de ceux que nous avons disponibles sur la carte. Dans la vidéo ci-dessous, nous vous montrons l’emplacement d’un.

Des missions comme celle de Slone et le téléphone sont épiques et seront disponibles à partir d’aujourd’hui, le 7 juillet à 16h00 en Espagne. De toutes les missions épiques de cette saison 7 semaine 5 de Fortnite, elle sera probablement la plus facile à accomplir. Vous pouvez le faire depuis le mode Battle Royale ou depuis le mode Melee. Le mode escarmouche facilite même les choses en pouvant tomber dans la zone de sécurité de notre équipe et ressusciter au cas où ils nous tueraient (respawn).

MISSIONS LÉGENDAIRES DE LA SEMAINE 5

-Recevoir les commandes de Slone via un téléphone public (0/1) : 15 000 EP de la saison.

-Interagir avec une radio bande citoyenne (0/1) : 45,000 PE de Saison.

-Placez les cadeaux de bienvenue dans Sacred Seedbed (0/2): 30 000 PE saisonnier.

Déployez un cube de nanomachines extraterrestres (0/1) : 30 000 XP de saison.

-Faites-vous coller un parasite extraterrestre puis parlez à Sunny (0/1): 30 000 Season XP.

-Danse près de Zyg et Cortecitos (0/1) : 30 000 XP de la saison.

MISSIONS ÉPIQUES DE LA SEMAINE 5

-Détruire le matériel informatique dans les installations satellites ou Complexe actuel (0/3) : 30 000 EH de Saison.

-Infliger des dégâts aux gardes OI (0/250) : 30 000 XP de la saison.

-Éliminer les intrus (0/2) : 30 000 XP de la saison.

-Infliger des dégâts avec des armes extraterrestres ou des armes OI (0/500) : 30 000 XP de la saison.

-Enregistrer les baisses de ravitaillement (0/2) : 30 000 XP de la saison.

-Infliger des dégâts à une soucoupe en cours de pilotage (0/800) : 30 000 XP Saison.

-Ouvrez un coffre RO dans une installation satellite ou dans le Complexe Actuel (0/1): 30 000 SE PE.