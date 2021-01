Recette de table Minecraft Smithing: Comment utiliser une table Smithing dans Minecraft

Les tables Smithing ne sont pas seulement un bloc de tâches pour Toolsmith; vous pouvez également utiliser la table pour mettre à niveau les outils diamantés, alors voici comment en créer un dans Minecraft.

Comment faire une table Smithing dans Minecraft

Pour fabriquer une table de forge, vous aurez besoin de quatre planches de bois et de deux lingots de fer placés à l’intérieur d’une table d’artisanat. Placez les deux lingots dans la fente en haut à l’extrême gauche et au milieu, puis les quatre planches de bois en dessous en descendant. Vous devrez également laisser le côté droit vide; si vous avez besoin d’un exemple de ce qu’il faut faire, nous avons le Minecraft recette de table de forge affichée dans l’image ci-dessous.

Ensuite, si vous n’avez aucun de ces matériaux, voici comment les obtenir. Pour commencer, pour obtenir des planches de bois, tout ce que vous avez à faire est de trouver un arbre et de le couper, de préférence avec une hache. Après cela, prenez le bois que vous obtenez et placez-le soit dans une table d’artisanat, soit dans votre carré d’artisanat d’inventaire, et vous ferez des planches de bois. Pour fabriquer des lingots de fer, vous devrez extraire du minerai de fer sous terre; nous vous recommandons de trouver une grotte et de commencer l’exploitation minière, il ne faudra pas longtemps pour trouver du fer car il se reproduit à presque tous les niveaux de bloc sous terre.

Comment utiliser une table Smithing dans Minecraft

Pour utiliser une table de forge dans Minecraft, vous devrez la placer sur le sol et faire un clic droit dessus. Ensuite, un petit onglet, comme indiqué ci-dessous, s’ouvrira, et à l’intérieur de cet onglet, vous pouvez mettre à niveau tous vos outils diamantés, armes et armures avec des lingots de netherite.

Si vous souhaitez mettre à niveau un objet, placez-le dans le premier emplacement, puis placez un lingot de netherite dans le second emplacement. Ensuite, une version netherite de tout objet que vous mettez dans la table de forge apparaîtra; faites-le glisser dans votre inventaire pour mettre à niveau complètement l’objet.

Vous pouvez également utiliser une table de forge pour changer le travail d’un villageois à un Toolmith, ce qui ouvrira plus d’options de trading avec ce villageois.

Vous pouvez également utiliser une table de forge pour changer le travail d'un villageois à un Toolmith, ce qui ouvrira plus d'options de trading avec ce villageois.