RecastTchalla Trends as Fans Campaign pour une nouvelle Black Panther

Après le décès tragique de Chadwick Boseman l’an dernier, pouvez-vous imaginer quelqu’un d’autre dans le rôle de T’Challa dans le Panthère noire films? Bien que cela soit impossible pour de nombreux fans de Marvel, d’autres pensent que cela doit se produire. Une campagne sur les réseaux sociaux appelant à une refonte potentielle a pris suffisamment de vitesse pour que le hashtag #RecastTChalla soit une tendance sur Twitter. Une pétition a également été lancée sur Change.org exigeant la refonte.

« #RecastTChalla n’est pas un appel à remplacer Chadwick Boseman », indique la description de la pétition. « Cela ne demande pas non plus un remplacement immédiat. Cela n’appelle pas non plus à empêcher d’autres personnages de prendre le manteau de Black Panther comme Shuri ou qui que ce soit d’autre. Cette pétition demande simplement de continuer la représentation de T’Challa dans le MCU. #RecastTChalla est un appel à remplir le rôle que Chadwick Boseman a travaillé si dur pour que le monde le voie. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« En tant que premier super-héros noir de la bande dessinée grand public et du MCU (Marvel Cinematic Universe), T’Challa est littéralement l’histoire des Noirs. Il a été créé en 1966, à l’époque des droits civiques, pour incarner une représentation noire positive », indique la description. ajoute. « Son personnage a également contribué à élever des personnages féminins noirs tels que Storm, Dora Milaje et sa propre sœur Shuri. Il n’y a pas de forme de représentation plus positive dans la culture noire que des hommes et des femmes noirs forts qui se soutiennent mutuellement. Le personnage de T’Challa ne faisait qu’effleurer la surface avec son histoire dans le MCU, et il reste tellement plus à raconter. »

Le mouvement des médias sociaux vers #RecastTChalla, ainsi que la pétition, découlent d’une vidéo de l’ami de Boseman, Roland Martin, décrivant une conversation qu’il a eue avec le regretté Panthère noire star avant son décès. Selon Martin, Boseman a déclaré : « Je veux qu’ils voient le rôle et pas moi. C’est le travail de l’acteur. Il ne s’agit pas de moi, mais du rôle, et les gens se souviennent du rôle et de ce que vous en avez fait. »

Le mouvement a pris de l’ampleur après les récents commentaires de Marvel selon lesquels le rôle de T’Challa ne serait pas refondu dans le MCU. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un nouveau personnage assumera le rôle de Black Panther dans la prochaine suite, Panthère noire : Wakanda pour toujours, comme Shuri de Letitia Wright. Kevin Feige avait précédemment déclaré que T’Challa ne serait pas refondu dans le film et que CGI ne serait pas utilisé pour insérer à titre posthume Boseman dans la suite. On ne sait pas encore comment T’Challa sera écrit hors de l’histoire dans Wakanda pour toujours.

« Je pense que nous ressentons tous tellement T’Challa dans le MCU à l’écran, pas les bandes dessinées, est lié à la performance de Chadwick, c’est ce qu’il a apporté à ce rôle, à l’écran et hors écran, je dirais », le producteur Nate Moore a parlé de la décision de ne pas refondre le rôle sur le podcast Ringer-Verse. « Donc, aussi difficile qu’il soit narratif de savoir quoi faire parce que c’est un gros trou, à aucun moment nous n’avons envisagé de le refondre. Donc le défi pour Panthère noire : Wakanda pour toujours raconte une histoire sans T’Challa. »

Ryan Coogler revient en direct Panthère noire : Wakanda pour toujours. La suite ramène Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett et Martin Freeman. Il est prévu pour une sortie dans les salles de cinéma le 11 novembre 2022. Vous pouvez voir la pétition pour refondre T’Challa sur Change.org.





La bourse commémorative Chadwick Boseman de l’Université Howard reçoit un financement de 5,4 millions de dollars de Netflix Netflix s’associe à l’Université Howard pour octroyer un financement inaugural à la bourse à la mémoire de Chadwick Boseman, qui aidera les étudiants de leur Collège des beaux-arts.

Lire la suite





A propos de l’auteur