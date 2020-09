Récapitulation et revue de l’épisode 2 de “ Raised By Wolves ”: “ Pentagram ”

Ne plaisante pas avec maman. Crédits: HBO Max

Élevé par les loups est disponible aujourd’hui sur HBO Max. Les trois premiers épisodes ont été publiés tôt ce matin, les épisodes suivants étant publiés chaque jeudi.

Ceci est similaire à la façon dont Hulu publie Le conte de la servante –quelque chose d’un compromis entre les versions épisodiques hebdomadaires traditionnelles du passé et la culture excessive de Netflix.

Je préfère les épisodes hebdomadaires, car cela prolonge la vie conversationnelle d’une émission de télévision, nous donnant à tous quelque chose à raconter chaque semaine plutôt que de le fourrer en une seule fois. Mais je vais prendre le compromis.





Dans l’épisode 2, «Pentagram», on en apprend plus sur Marcus (Travis Fimmel) et sa femme Sue (Niamh Algar). Lorsque nous rencontrons pour la première fois Marcus, il semble être un soldat mithraïque. Mais tout n’est pas ce qu’il paraît. Maman, il s’avère, n’est pas la seule à emprunter ce beau visage robuste.

L’épisode s’ouvre pendant la bataille de Boston, alors que les forces mithraïques et athées s’affrontent dans toute la ville. Un homme et une femme se déplacent dans les rues jonchées de gravats, la violence tout autour d’eux. Ils tombent sur un androïde à moitié détruit et le laissent descendre de là où il est coincé, éteignent les flammes qui lèchent son corps.

C’est un droïde médical et l’homme demande s’il peut pratiquer la chirurgie plastique. Ils ont trouvé deux citoyens mithraïques qui ont à peu près la même taille et la même forme qu’eux, et ils ont le droïde transformer leurs visages. Lorsque les bandages se détachent, l’homme est le personnage de Travis Fimmel, Marcus. La femme est Sue, sa femme. Ce sont des imposteurs – des athées qui ont lu l’écriture sur le mur et ont décidé de quitter la Terre pendant que l’obtenir est bon.

Ils se rendent chez les vrais Marcus et Sue, qui semblent résignés et perplexes à leur tour. Real Sue commence à chanter un dicton mithraïque et les imposteurs les abattent tous les deux sur le champ. Lorsqu’ils fouillent leurs affaires, ils découvrent qu’ils ont un fils – Paul (Felix Jamieson).

Ils se dirigent vers où l’Arche, paradis, est embarqué. En tant que capitaine respecté et vétéran des guerres des peuples mithraïques, Marcus et sa famille sont les chaussures pour le voyage. Quand ils rencontrent Paul là-bas, il semble maladroit, un peu incertain. Vous vous demandez d’abord s’il soupçonne qu’ils ne sont pas ses vrais parents, mais plus tard, nous apprenons la vraie raison pour laquelle il semble si distant. (Voir mon prochain récapitulatif).

De retour dans la chronologie actuelle, Mère utilise des parties prises de l’androïde mithraïque «mort» pour remplacer ses yeux – temporairement, en tout cas. Ses yeux, nous le découvrons, sont ce qui lui permet de s’armer. Si elle utilise un autre ensemble, ses pouvoirs les plus meurtriers sont inertes. Elle garde donc ses vieux yeux, mais en porte de nouveaux pour être en sécurité avec sa famille.

Elle prend également le «cœur» de l’androïde et l’utilise pour réparer Père. J’avoue que j’ai été quelque peu consterné quand elle l’a tué dans le tout premier épisode parce que j’ai tellement apprécié la performance d’Abubakar Salim. (Fait amusant: Salim fait la voix de Bayek dans Assassin’s Creed: Origines).

Campion est ravi quand le père revient – presque incrédule. Le garçon a perdu presque tout le monde dont il se souciait et aucun d’entre eux n’est jamais revenu jusqu’à présent. Mais cette joie est bientôt remplacée par l’inquiétude. Campion est à juste titre effrayé par ce que Mère a fait, par la férocité de sa violence. Il veut que son père la prenne des yeux pour qu’elle ne puisse plus jamais recommencer. Père est tenté. Il est également inquiet. Mais il met sa confiance en Mère.

Mais Campion n’est pas si confiant. Quand ses yeux disparaissent, Mère blâme le Père. Des créatures étranges et terrifiantes ont émergé du désert, peut-être attirées par le crash de l’Arche. Au cours des 12 dernières années, ils n’ont jamais rencontré de vie animale d’aucune sorte. Ces choses sont effrayantes, quelles qu’elles soient, et elles viennent pour les enfants. Mère a besoin de ses yeux pour les combattre et Père va à Campion et l’oblige à les rendre – juste à temps, il s’avère.

Plus tôt, nous apprenons que la fille aînée extraite de l’Arche, Tempest (Jordan Loughran) est enceinte. Mère le sent et la prend à part (assez inquiétant, pourrais-je ajouter). Tempest révèle que l’un des puissants dirigeants mithraïques a pu quitter la stase à bord de l’Arche et se débrouiller avec des filles endormies. Son bébé est le produit d’un viol et elle dit à sa mère qu’elle n’arrive pas à y penser. Mère lui dit alors de ne pas le faire. Pensez seulement à l’enfant.

Tempest lui dit que l’homme devait être exécuté et que sa mère lui a volé la satisfaction de le voir mourir. Mais au moins, il est mort – à moins qu’il y ait une torsion plus tard.

Mère laisse Tempest dans la tente en forme de dôme pour se reposer, mais lorsque les créatures se présentent, elle court (plutôt bêtement) dehors, espérant se mettre en sécurité. La créature est sur le point de la rattraper quand Mère arrive, les bras écartés, volant au-dessus du sol – et hurle. Apparemment, elle peut vraiment viser ces attaques vocales car elle parvient à tuer les créatures et à éviter de frapper Tempest même si elles sont à peine distantes d’un mètre.

C’est une scène très excitante. Élevé par les loups parvient à garder les choses intéressantes et excitantes en passant plutôt habilement entre des moments de construction de personnage plus lents et des séquences d’action à la limite de votre siège. Le premier épisode était plutôt lent jusqu’à l’arrivée de Marcus et de sa compagnie. Ensuite, ce fut une mêlée vicieuse et l’un des assauts les plus sanglants sur un vaisseau spatial que j’aie jamais vu. Cet épisode est structuré de manière similaire.

J’ai également beaucoup apprécié les interactions de Campion avec les nouveaux arrivants. Paul est morose, renfermé, mais il propose de donner à Campion sa souris de compagnie. Campion n’a jamais vu de souris ni aucun autre animal. Mère lui fait rendre après que Campion lui donne son attitude. Nous voyons à nouveau cette fragilité en elle – la mère aimante un moment, la mère sur le point de craquer le lendemain. Amanda Collins est merveilleuse dans le rôle, augmentant cette menace effrayante tout en recueillant d’une manière ou d’une autre notre sympathie.

Tempest est la seule enfant qui semble la moins impressionnée par sa culture et sa religion anciennes, même si je suppose qu’être violée en stase aurait pu contribuer à une petite perte de foi. Le garçon aîné, Hunter (Ethan Hazzard), est plus pieux – et semble déterminé à retourner Paul contre ses parents androïdes, pour le meilleur ou pour le pire. Les autres nouveaux venus sont Holly (Aasiya Shah) et Vita (Ivy Wong) qui est la plus jeune, pas beaucoup plus âgée que Tally quand elle est décédée. Elle lui ressemble beaucoup aussi.

Cinq en tout et six avec Campion. Ce qui leur arrivera reste à voir.

Pendant ce temps, Marcus a réussi à éviter le sort de ses compagnons mais la nuit est sombre et pleine de terreurs. Il fait aussi incroyablement froid. Il se rend dans la fosse où est logé l’engin spatial des androïdes et s’attache à la corde de Père, se pelotonnant à côté d’un rocher au bord même du trou. Nous nous souvenons du premier épisode que l’air chaud émane de ces abîmes, et que la chaleur est peut-être la seule chose qui le maintient en vie.

Eh bien, ça et la corde. Les créatures viennent sur lui pendant qu’il somnole et le renversent. Il ne se réveille pas même s’il est secoué par la corde. Plus tard, d’autres éclaireurs mithraïques se présentent et le tirent – toujours endormi, probablement en proie à une commotion – de la fosse et en lieu sûr. Le vrai Marcus est peut-être mort, mais le personnage de Fimmel perdure.

Qu’avez-vous pensé du «Pentagramme»? Faites-moi savoir sur Twitter ou Facebook.

.

