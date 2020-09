Récapitulation et revue de l’épisode 1 de “ Raised By Wolves ”: une première de série complètement folle

La nouvelle science-fiction sur HBO Max ne ressemble absolument à rien d’autre à la télévision. Crédits: HBO Max

Élevé par les loups est la nouvelle émission de science-fiction à gros budget sur HBO Max. Les deux premiers épisodes de la série ont été réalisés par Ridley Scott, mais la série elle-même est créée par Aaron Guzikowski.

Pourtant, la série ressemble beaucoup à une production de Ridley Scott. Il a une vieille sensation de science-fiction presque rétro. Le coup de langue occasionnel de la musique de synthé. Le monde désolé de Keppler-22b, le dernier espoir désespéré de l’humanité. Et comme celui de Scott Extraterrestre films, l’IA dans Élevé par les loups ne sont pas toujours bienfaisants, bien que même ici les choses soient compliquées.

Et très, très sanglant.

Dans juste le premier épisode de Élevé par des loups, non seulement tous les enfants que la Mère et le Père des androïdes élèvent, sauf un, meurent d’une mystérieuse maladie, mais la grande majorité des survivants de la Terre sont massacrés.

Les choses commencent douze ans avant le scénario du «présent». Un petit vaisseau spatial s’écrase dans le désert, et juste au moment où ses deux occupants débarquent, il bascule dans un trou de ver géant. Il reste coincé à une centaine de mètres.

Les deux sont Mère (Amanda Collin) et Père (Abubakar Salim), androïdes athées qui ont échappé à la dévastation de la Terre avec une précieuse cargaison: 12 fœtus humains. Le créateur du duo, un homme nommé Campion, a programmé les androïdes pour élever ces enfants comme athées. C’était, après tout, les folies de la religion (la croyance en l’irréel, comme le dit Mère) qui a été la chute de l’humanité. «La croyance en l’irréel peut réconforter l’esprit humain, mais aussi l’affaiblir», dit Mère à sa couvée.

La mère amène six de ces enfants à terme, se connectant à des cordons ombilicaux artificiels qui se nourrissent en petits cubes où les bébés grandiront. Neuf mois plus tard, le père prend chaque enfant de son cube et le place dans un incubateur. Ils sont minuscules et le sixième est mort-né. Le père veut le décomposer pour l’utiliser comme nourriture pour nourrir les autres (très pratique) mais la mère a des profondeurs cachées. En dépit d’être un robot, elle a des instincts maternels. Elle serre l’enfant contre sa poitrine et commence à fredonner dessus. Quelques instants plus tard, il crie, miraculeusement ressuscité.

Ils nomment le garçon d’après leur propre créateur, Campion (Winta McGrath). Il est le seul de ses frères et sœurs à survivre à l’épisode.

La première à partir est Tally, une jeune fille qui s’éloigne de la colonie un jour, quelques années plus tard, et tombe à sa mort dans l’un des trous de vers. Sa mort est rapide. Les autres n’ont pas cette chance.

Une maladie survient pour chacun d’eux jusqu’à ce qu’il n’y en ait que deux. Campion et sa sœur. Mais elle meurt aussi en laissant seulement Campion, le dernier humain et ses deux parents androïdes.

Jusqu’au jour où une arche apparaît dans le ciel.

Appelé Paradis, c’est l’Arche du peuple mithraïque, une civilisation de fanatiques religieux – imaginez ceux qui croient en une divinité qu’ils appellent Sol. Ils portent des pendentifs solaires et leurs vêtements sont blancs avec un soleil rouge dessus (rappelant cet autre grand adorateur du soleil, le chevalier Solaire d’Astora de Âmes sombres dont la ligne la plus célèbre est “Louez le soleil!”)

Il semble peu probable que les créateurs de l’émission soient Âmes sombres fans, mais on ne peut nier la ressemblance entre les vêtements et les croyances.

Marcus est un guerrier mithraïque. Crédits: HBO Max

On n’apprend pas grand-chose sur le Mithraic dans le premier épisode. Tout cela vient plus tard. Nous savons qu’ils étaient dans une bataille massive contre les athées et que les deux parties ont subi de lourdes et horribles pertes, bien que les Mithraïques semblent avoir pris le dessus.

Quand l’Arche apparaît, Père essaie de la contacter pour leur envoyer leur emplacement. Campion, pense-t-il, doit être avec son peuple. Que se passera-t-il lorsque la mère et le père s’effondreront? Il ne peut pas vivre tout seul dans un monde difficile. Il fait promettre à Campion de ne pas le dire à maman – elle ne comprendra pas – mais la mère lui retire néanmoins la vérité.

Rendre le cas de Père plus urgent, conduisant à tout cela, Mère a montré des signes qu’elle est en effet en train de s’effondrer. Mais quand elle affrontera Père, elle n’entendra rien de tout cela. Permettre aux Mithraïques de prendre Campion va à l’encontre de leur directive fondamentale, soutient-elle, puis – quand Père n’écoutera pas – s’envole dans une rage meurtrière, tuant Père dans sa fureur et disant à Campion plus tard qu’il est tombé en panne et qu’elle a jeté son corps dans un trou de ver pour épargner les sentiments de Campion.

Mais ce n’est qu’un retard de l’inévitable. Peu de temps après, des hommes apparaissent en train de traverser leurs champs. C’est un groupe de reconnaissance de l’Arche qui est descendu dans un petit vaisseau et a remarqué la colonie. Marcus (Travis Fimmel) voyage avec un androïde, un clerc et un autre soldat. Ils sont tous assez amicaux, mais maman veut qu’ils partent, un fait qu’elle répète plusieurs fois.

Ils lui disent qu’ils ont faim et elle partage une partie de leur bouillie. Puis Marcus dit qu’il fera trop froid pour qu’ils partent cette nuit-là et demande un abri, que Mère leur fournit à contrecœur. Plus tard, ils discutent de la situation. Bien que maman ait dit à Campion de ne pas leur dire ce qu’elle était, ils n’ont aucun doute. C’est une androïde, probablement à un stade de décomposition, et cela la rend dangereuse. Ils ramèneront le garçon avec eux à l’Arche. Si elle essaie de les arrêter, leur propre androïde la tuera.

Les choses ne se passent pas comme prévu. Il s’avère que maman n’est pas un robot ordinaire.

Le lendemain matin, ils essaient d’attraper Campion et maman se précipite pour les arrêter. L’androïde mithraïque l’arrête, la précipitant dans la hutte où il se met à la battre vicieusement – jusqu’à ce qu’elle le domine et le tue (ou le «tue», devrais-je dire).

Dehors, les trois humains ont du mal à ramener Campion à leur vaisseau quand Mère émerge, son visage un masque de fureur et de haine. Elle ouvre la bouche et crie au clerc et à l’autre soldat et ils meurent instantanément, le visage et le corps ravagés par son cri. Elle vole dans les airs pour courir après Marcus qui à ce stade a abandonné Campion et a couru vers son petit navire (qui ressemble étrangement à un sifflet). Quand elle arrive, il semble que Mère soit capable de l’empêcher de décoller avec l’un de ses super-pouvoirs. Elle entre, le jette sur le sol et vole jusqu’à l’Arche.

Nous avons appris plus tôt qu’elle pouvait changer son visage en n’importe qui qui lui plaisait, comme la sœur décédée de Campion. Elle peut également imiter des voix. Elle se fait passer pour Marcus et accoste sur l’arche. Et puis elle tue tout le monde.

Elle se promène dans les couloirs en hurlant comme un oiseau de proie cauchemardesque et chaque humain qui tente de l’arrêter ou de fuir est évaporé en rouleaux de sang et pas grand-chose d’autre. Le navire est tout blanc brillant et rouge collant, recouvert de sang. Elle le met sur un cours intensif pour Keppler-22b et va ensuite chercher les enfants.

Il est temps de fonder une nouvelle famille puisque l’ancienne lui a été enlevée. Nouveaux frères et sœurs pour Campion.

Verdict

Père et mère Crédits: HBO Max

Je pensais que c’était une formidable première de la série. Cela a défié mes attentes à chaque tournant. Je ne pensais pas que tous les enfants mourraient si vite, ou que dans le tout premier épisode, Mère tuerait Père, puis tuerait toute l’arche mithraïque et tout le monde à bord (bien qu’il y ait plusieurs navires de reconnaissance à la surface, donc ce n’est pas comme Marcus est le seul survivant).

Les performances d’Amanda Collin et d’Abubakar Salim étaient également de premier ordre. Ce sont tous les deux des robots totalement différents les uns des autres, et contrairement à de nombreuses émissions de science-fiction récentes, aucun d’entre eux n’a le désir d’être traité comme un humain. Ce n’est pas Westworld, où nous apprenons à sympathiser avec l’IA parce qu’elle est tellement humaine. Même Père, qui est certainement un robot plus gentil et plus doux que Mère, est parfaitement conscient qu’il n’est pas vivant. Tout ce qui compte, c’est de suivre leur programmation et, dans son cas, de raconter des blagues ringardes.

Dans le cas de Mother, cela comprend apparemment des armes de destruction massive et une quasi invulnérabilité.

J’adore la façon dont la série traite ces robots. Ils ne sont clairement pas humains, et pourtant Mère a vraiment des instincts maternels et Père est vraiment gentil. Ils ont des sentiments, ces sentiments ne sont tout simplement pas les mêmes que les nôtres. Trop de spectacles ces derniers temps ont traité l’IA comme pratiquement la même chose – les mêmes sentiments et la même profondeur d’esprit, mais avec des pouvoirs impressionnants et mortels sur le côté. Nous avons donc Maeve et Dolores dans Westworld, ou les synthés dans Star Trek: Picard, tous presque indiscernables de nous.

Dans Élevé par les loups ce n’est guère le cas, et ce qui se rapproche le plus de faire semblant, c’est quand Mère essaie (et échoue lamentablement) de cacher sa véritable identité au mithraïque.

Il semble que Mère ne soit absolument pas consciente de ses propres pouvoirs jusqu’à ce qu’elle soit déclenchée, d’abord par la trahison de Père, puis par la tentative d’enlèvement. Mais maintenant, ces pouvoirs se sont réveillés. Il sera très intéressant de voir où tout cela mène.

Pensées éparses:

C’est formidable d’avoir un nouveau spectacle Travis Fimmel. Je l’ai manqué depuis que Ragnar a été tué en Vikings –un spectacle qui n’a jamais tout à fait récupéré la perte de son caractère central et le plus convaincant. Je ne suis pas sûr que Marcus sera un personnage aussi fascinant que Ragnar, mais je l’aime jusqu’à présent. Il a toujours ces yeux fous et cette drôle de façon de parler que nous trouvons tous si attachants.

Winta McGrath est également formidable en tant que Campion jeune, idéaliste et terriblement solitaire. Cela ne peut pas être un rôle facile pour un enfant, mais il fait un excellent travail. Je me demande pourquoi son personnage n’est pas tombé malade comme les autres? Et ce qui a causé cette étrange maladie, d’ailleurs.

Je me demande aussi où ils vont emmener toutes ces choses religieuses. L’idée d’une guerre futuriste massive entre une société de fanatiques et une société d’athées est intéressante (même si je pense Parc du Sud eu un épisode similaire) mais cela pourrait aussi être un peu trop sur le nez. Je suppose que cela reflète, dans une certaine mesure, les guerres dans lesquelles nous nous trouvons actuellement enchevêtrés au Moyen-Orient. Les fanatiques religieux radicaux contre les États-Unis d’Amérique impies. Mais même alors, la vérité est que ces guerres sont toutes nées de conflits religieux entre musulmans, chrétiens et juifs (et même alors, tout est question de terre et de pétrole). Alors on verra.

J’aime beaucoup l’esthétique de ce spectacle. La tente dôme cool qu’ils ont installée juste en la jetant par terre. Les vaisseaux extraterrestres étranges. Le squelette du dragon-ver-chose. Tout est très austère et stérile et j’adore ça.

C’est amusant d’avoir de nouvelles émissions qui sortent. J’ai l’impression de n’avoir visionné aucun téléviseur depuis le début de la quarantaine. D’autres sont également en route avec la finale de la saison 10 de Les morts qui marchent, la sixième saison de Craindre le mort-vivant, la première saison de The Walking Dead: le monde au-delà tous à venir début octobre, puis Le mandalorien deuxième saison peu de temps après.

D’autres émissions comme The Witcher, le conte de la servante et ainsi de suite sont également à venir, espérons-le plus tôt que tard. Faites-moi savoir s’il y a des émissions diffusées maintenant (ou bientôt) sur lesquelles vous aimeriez que j’écrive!

Les trois premiers épisodes sont sortis sur HBO Max aujourd’hui et je publierai prochainement un récapitulatif / des critiques des deux prochains épisodes. J’ai eu des écrans assez tard et je n’ai pas réalisé que trois épisodes tombaient en même temps jusqu’à il y a quelques jours. Alors restez à l’écoute de ce blog ou de mon Twitter ou des pages Facebook – pour ceux-là.

Le quatrième épisode tombera la semaine prochaine et je prévois de continuer à récapituler et à revoir toute la saison (et au-delà, s’il y a plus d’une saison). Jusqu’à présent, je suis accro. J’adore le fait que je ne sais pas vraiment ce qui s’en vient et que c’est tellement différent et unique.

Qu’as-tu pensé de la première de la série?

.

