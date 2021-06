Récapitulatif Elite Short Stories : Nadia et Guzmán sont-ils toujours ensemble dans la saison 4 ?

Elite Historias Breves (Elite Short Stories) est là ! Voici ce qui se passe dans l’épisode 2 avec Nadia et Guzmán – spoilers à venir !

Élite la saison 4 tombe ce vendredi (18 juin) mais Histoires courtes d’élite est maintenant diffusé sur Netflix et l’épisode 2 (Nadia Guzmán) est ici.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, cette semaine est la Semaine Elite et elle implique quatre Histoires courtes d’élite sortir sur Netflix chaque jour avant la saison 4. Chaque nouvelle révèle ce que les personnages principaux ont fait pendant l’été entre la saison 3 et 4. Hier (14 juin), concentré sur Guzmán, Caye et Rebe et l’épisode d’aujourd’hui est tout sur Nadia et Guzmán.

LIRE LA SUITE: Rencontrez les nouveaux membres de la distribution Elites saison 4

Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui arrive à Nadia et Guzmán dans notre récapitulatif de l’épisode 2.

Nadia et Guzmán sont-ils toujours ensemble ?

Elite Short Stories : Nadia et Guzmán sont-ils toujours ensemble dans la saison 4 ? Image : Netflix

Partie 1

La première partie commence avec l’installation de Nadia dans sa vie à New York alors que Guzmán reste à la maison. Nadia est invitée à rentrer chez elle pour assister au mariage de sa sœur mais elle révèle à son frère Omar qu’elle ne veut pas assister à l’événement car elle ne veut pas voir Guzmàn. Elle n’explique pas pourquoi mais Omar accepte d’inviter Guzmán en voyage ce week-end.

Cependant, quand Omar invite Guzmán, Guzmán révèle qu’il ne peut pas y aller car il a acheté un billet pour voir Nadia à New York en même temps. Omar laisse alors échapper que Nadia ne voulait pas le voir. La partie 1 se termine avec Guzmán demandant à Nadia pourquoi elle lui a menti et les deux ayant une dispute non résolue au téléphone.

Partie 2

Dans la partie 2, Nadia appelle Guzmán et lui dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas le voir est parce qu’elle vient de s’habituer à sa vie à New York et elle craint que, si elle le voit, elle aura du mal à revenir parce que ça fait tellement mal d’être séparé de lui. Guzmán propose alors de ne parler au téléphone que lorsque Nadia sera de retour en Espagne et elle accepte.

Cependant, lors du mariage de sa sœur, Nadia révèle à ses frères et sœurs qu’elle n’est en fait pas sûre de vouloir encore être en couple avec Guzmán et craint que le voir ne confirme ses craintes. La sœur de Nadia l’encourage alors à être courageuse et à le voir pour qu’ils sachent tous les deux la vérité.

Partie 3

Dans la partie 3, Nadia surprend Guzmán en le rencontrant en personne dans un bar et il est submergé de bonheur de la voir. Le couple accepte alors de prendre un verre et de regarder le coucher de soleil ensemble. Nadia lui demande alors d’avoir un rendez-vous moyen pour qu’il ne lui manque pas trop. Guzmán fait alors remarquer qu’ils ne se sont même pas encore embrassés et ils s’embrassent.

Guzmán emmène ensuite Nadia faire un pique-nique au bord d’un lac et il appelle Nadia l’amour de sa vie et Nadia, se sentant mal à l’aise, s’éloigne. Plus tard, Nadia lui dit : « Je commençais à voler et j’ai l’impression que tu ne me laisseras pas faire. Guzmán lui demande si elle veut le quitter et Nadia répond : « Non, je veux que nous fassions ce que nous devons faire pendant que nous sommes séparés. »

C’est ouvert à l’interprétation, mais il semble que Nadia demande à Guzmán de vivre correctement leur vie séparée ou d’avoir une relation ouverte. Guzmán répond : « Je veux que tu fasses voler Nadia. » L’épisode se termine ensuite avec Nadia de retour à New York et Guzmán appelant Nadia pour la rattraper. On ne sait pas si Nadia lui répond ou non.

En d’autres termes, il semble que nous devrons regarder la saison 4 pour savoir si Nadia et Guzmán restent ensemble ou non. Mina El Hammani, qui joue Nadia, n’est répertoriée comme actrice invitée que dans la saison 4, donc on ne sait pas à quel point elle sera présente dans la saison.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂