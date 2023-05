Récapitulatif des « règles de Vanderpump »: Ariana dit que Raquel est l’une de ses « amies les plus proches » au milieu des rumeurs d’affaire

Ariana Madix fait l’éloge de Raquel Leviss dans le dernier opus de « Vanderpump Rules », même après avoir appris que cette dernière avait passé une soirée pyjama avec son petit ami, Tom Sandoval.

L’épisode de mercredi, intitulé « Lady and the Glamp », commence avec Lala Kent racontant à James Kennedy que Leviss a passé la nuit chez Sandoval pendant que Madix était hors de la ville.

« Je pense que Sandoval a un faible pour Raquel », déclare Kent dans le 13e épisode de la saison 10. « La dernière fois que Sandoval parlait d’une femme comme il parlait de Raquel, c’est quand il parlait d’Ariana au groupe quand il était avec Kristen (Doute, son ex).

Ces derniers mois, il a été révélé que Sandoval avait trompé Madix avec Leviss, et en mars, le couple de neuf ans s’est séparé.

Les derniers épisodes de la saison 10 relatent les rumeurs tourbillonnantes parmi les acteurs sur la relation entre Sandoval et Leviss, tandis que lui et Madix ont du mal à se mettre d’accord sur des choses comme avoir des enfants.

La finale de la saison sera diffusée le 17 mai et promet une confrontation explosive entre Sandoval et Madix.

Ariana Madix appelle Raquel Leviss l’une de ses « amies les plus proches » dans le dernier épisode de « Vanderpump Rules ». MediaPunch Inc / Alamy Banque D’Images

Lisa Vanderpump révèle que Leviss était en retard au travail après avoir dormi chez Sandoval la nuit précédente. Comme Leviss l’explique à son patron, « rien ne s’est passé », et elle dit qu’elle s’est simplement écrasée chez son amie après avoir passé du temps dans le jacuzzi avec lui et Tom Schwartz.

Vanderpump confronte ensuite Sandoval et il essaie de nier que Leviss est même resté. Après un interrogatoire plus approfondi, il admet qu’elle l’a fait, mais ajoute avec désinvolture: « J’ai des gens qui s’écrasent chez moi tout le temps. »

Mais plus tard dans l’épisode, lorsque Sandoval, Madix, Leviss, Schwartz, Sheana Shay et Brock Davies vont « glamper » pour l’anniversaire de Leviss, Madix ne semble pas en phase lorsque le sujet de la soirée pyjama est abordé.

Dans un confessionnal, Sandoval dit qu’il a d’abord nié que Leviss soit resté car des rumeurs venaient de se répandre selon lesquelles lui et Madix avaient une relation ouverte.

Madix parle ensuite à Shay de ces mêmes rumeurs.

« Nous n’avons pas ce genre de relation, pas de coups sur les gens qui le font », dit-elle.

Madix ajoute qu’elle croit aux allégations à l’origine de la rumeur de Katie Maloney.

« Je comprends, Katie déteste Raquel, mais Raquel est mon amie et c’est quelqu’un de gentil, doux et loyal et juste un délice depuis le jour où je l’ai rencontrée », a déclaré Madix dans un confessionnal.

Plus tard au dîner, Schwartz plaisante en disant que Raquel « a un type », alias « des hommes qui sont pris », et avertit Sandoval et Davies de faire attention.

Lorsque le voyage de glamping est terminé, Madix confronte Maloney à propos de son rôle dans la propagation de rumeurs selon lesquelles elle et Tom auraient une relation ouverte.

« Si des choses désobligeantes sont dites à mon sujet, j’espère que cela ne viendra pas de vous », dit-elle. « Évidemment, j’aime beaucoup Raquel et c’est l’une de mes amies les plus proches et non seulement je lui fais confiance et je l’aime, mais je fais confiance et j’aime mon petit ami. »

Maloney répond: « J’espère qu’elle est une bonne amie pour vous », ce à quoi Madix dit: « Elle l’est, tout à fait. »

Plus tard dans l’épisode, les soupçons de Kent sur Sandoval se poursuivent, alors qu’elle interroge Madix sur une fête de la fête du Travail à laquelle lui et Leviss (entre autres membres de la distribution) ont assisté.

Pendant la fête, Madix a appelé son petit ami pour lui faire savoir que sa grand-mère venait de mourir. Kent suggère que Sandoval aurait dû se précipiter chez lui, mais remarque qu’il y est resté deux heures supplémentaires après que Madix l’ait appelé.

Cependant, Madix dit que son petit ami n’a pas pu être ramené à la maison immédiatement. Elle l’appelle ensuite pour qu’il puisse raconter sa version de l’histoire.

Il dit : « Je suppose que je ne sais pas », quand elle suggère qu’il a choisi de rester. « Ouais, j’ai en quelque sorte pensé que tu voulais être seul. »

Dans un confessionnal, Madix explique que lorsque son père est décédé il y a 10 ans, Sandoval a tout abandonné pour être avec elle même s’ils ne sortaient pas encore ensemble.

« Nous sommes ensemble depuis 8,5 ans et d’une certaine manière, quelque part, j’ai l’impression qu’il ne pense peut-être plus que je sois aussi important. Je ne sais pas », dit-elle.

De retour avec Tom, Madix dit: « Vous réalisez que vous me mettez dans une position où les gens penseront que je suis un f —— idiot. »

Dans un confessionnal, elle dit : « Je choisis Tom plutôt que tout le monde, comme si je roulais ou mourrais pour toi, alors j’ai l’air d’un idiot d’être le numéro un de Tom quand il n’est pas à moi. »