Récapitulatif de la saison 4 du volume 1 de Stranger Things

La saison 4 de Stranger Things a présenté un nouveau méchant dangereux qui fait des ravages sur Hawkins alors que nous en apprenons davantage sur le passé.

choses étranges a créé le quatrième lot d’épisodes il y a quelque temps, mais il est divisé en deux parties et le deuxième volume arrivera à Netflix matin. Dans spoilers Nous pensons que c’est l’occasion idéale de se remémorer les moments les plus importants de cette saison qui ont apporté de nombreuses surprises, rendant le report de la série valable. Voulez-vous connaître la partie la plus importante de l’intrigue de la série à ce stade ?

+Résumé de la saison 4 volume 1

.5. Le vilain

Vecna ​​​​est entré en scène et a commencé à assassiner différentes personnes à Hawkins de The Other Side et semble être une force imparable qui ouvre des portails entre les dimensions et a une relation avec Eleven qui sera révélée plus tard dans le spectacle qui est plein de mystères .

.4. Les retrouvailles

Onze retrouve Papa, Martin Brenner, le scientifique qui dans le passé a expérimenté sur elle et d’autres enfants dans le cadre d’un programme gouvernemental spécial qui cherche à exploiter des sujets dotés de capacités télékinétiques et télépathiques spéciales. Maintenant, elle est avec lui pour s’entraîner et récupérer ses pouvoirs, pouvant ainsi faire face à la menace qui s’abat sur Hawkins.

.3. Max en danger

La jeune Max est ciblée par Vecna ​​pour sa situation émotionnelle après avoir perdu son frère dans le passé. Cependant, elle lui sauve la vie grâce au pouvoir de la musique, plus précisément le thème courir en haut de cette colline de Kate Bush qui a atteint de nouveaux niveaux de popularité grâce à sa participation au phénomène Netflix.

.deux. L’identité

Vecna ​​​​est le fils de Victor Creel, Henry, sur lequel Brenner a d’abord expérimenté parce que le jeune homme a développé des capacités spéciales. Il est « Une », dont les pouvoirs ont été annulés au moyen d’une puce spéciale, et ils l’ont gardé comme assistant de laboratoire. C’est ainsi qu’il rencontre Onze et la trompe pour qu’elle le libère, puis tue tous les sujets de test et ouvre un portail vers l’Autre Côté après avoir combattu Onze.

.1. Enlèvement

Juste au moment où elle était sur le point d’échapper aux ténèbres qui menacent Hawkins et ses amis, Nancy Wheeler est kidnappée par le puissant Vecna, et sa plus grande chance d’échapper aux griffes du méchant viendra sûrement quand Onze affrontera à nouveau « Une ».

