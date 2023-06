Récapitulatif complet de Through My Window avant la première de Across the Sea sur Netflix

Ariana Godoy Il a écrit une trilogie qui est devenue un best-seller. L’histoire d’Ares et Raquel a captivé des milliers de personnes à travers le monde et, par conséquent, Netflix n’a pas manqué l’occasion de s’adapter par ma fenêtre à un film Il a frappé la plate-forme le 4 février et est rapidement devenu une rage.

Eh bien, les fans de les romans d’Ariana Godoy comme ceux qui étaient ravis de l’adaptation cinématographique, ont fait par ma fenêtre une totale réussite. C’est pourquoi Netflix n’a pas hésité à miser à nouveau sur l’histoire d’Ares et Raquiel, qui reviendront bientôt dans un deuxième volet de leur drame amoureux.

Bien qu’il faille noter que À travers la merdont la première aura lieu le 23 juin, Il ne sera pas basé sur le deuxième livre d’Ariana Godoy, À travers toi. A cette occasion la production a réalisé un travail tout à fait individuel sur ce que relate l’intrigue originale. Cependant, il y aura une corrélation avec la première bande.

C’est pourquoi, avant sa première, voici ce qu’il faut retenir de la première partie. Ne manquez pas ce résumé complet.

Récapitulatif COMPLET de THROUGH MY WINDOW avant la première de THROUGH THE SEA :

Le premier film, comme le livre, nous présente Raquel, une jeune femme qui vit à Barcelone et est issue de la classe moyenne supérieure. Sa vie a toujours été calme et simple jusqu’à ce que, tout à coup, sa maison soit entourée par le grand manoir de la famille Hidalgo. Juan Hidalgo, le patriarche de ce clan, est le propriétaire d’un grand empire à Barcelone.

En fait, sa famille est l’une des plus riches d’Espagne et comprend ses trois enfants : Artemis, Ares et Apolo. Les trois frères et sœurs deviennent les voisins de Raquel qui, en réalité, n’est obsédée que par Arès, le halfelin et qui, pour elle, est un Dieu grec sans comparaison. En effet, il le précise avec son mot de passe Wi-Fi et le nombre de photographies qu’il a du jeune homme sur son ordinateur.

Cependant, un jour, son amour pour Ares est découvert lorsque son Wi-Fi commence à être piraté par ses propres voisins. « Mon frère a dit que tu lui avais prêté ta clé quand notre connexion s’est rompue», exprime Apolo, le plus jeune des frères, à Raquel une fois qu’elle les a découverts. De là commence une histoire d’intrigues et de déchirements dans laquelle le dieu grec et la sorcière deviennent de grands amants.

Bien qu’au début Ares refuse d’avouer son amour pour Raquel, puis finit par tomber éperdument amoureux d’elle.. Et, malgré le fait que leurs familles soient contre cette relation, comme leurs amis, ils se battent contre vents et marées pour toujours pouvoir se retrouver, par leur fenêtre.

Cependant, la rupture émotionnelle du film survient lorsqu’Ares subit un choc anaphylactique en raison de son allergie au chlore après être tombé dans la piscine de son école après une bagarre avec Yoshi, le meilleur ami de Raquel. Après ce revers, la protagoniste passe au moins une semaine hospitalisée et elle décide d’affronter sa famille.

À ce moment-là, tout le monde comprend que l’amour et la famille sont bien plus importants que l’image et le travail. Pour cette raison, c’est à ce moment-là qu’ils parviennent à démarrer une relation sans intermédiaires, même si c’est à ce moment-là que survient la décision d’Ares d’étudier la médecine à Stockholm.

Et, bien que les protagonistes décident d’affronter la relation à distance après avoir passé l’été ensemble, leur adieu devient un moment très difficile. Cependant, lorsque la fin de la séquence arrive, Ares revient et se retrouve à nouveau au lit à côté de Raquel, ce qui est le point de départ du deuxième film de cette histoire, qui a déjà été confirmée comme étant une trilogie.

