Récapitulatif avec les sorties en février 2021

Le mois des amoureux est assez puissant en termes de jeux vidéo. Nous révélons les meilleures sorties de jeux en février 2021.

En l’absence d’une première puissante comme The Medium ou Yakuza Remastered Collection, ce mois de janvier touche à sa fin. Par conséquent, et après le sac de Noël, nous devons réfléchir à quoi dépenser les quelques chambres qu’il nous reste dans le nouveau mois à venir. Alors, nous vous apportons une petite liste avec certains des sortie du jeu en février 2021 plus intéressant.

Eh bien oui, des émotions coupables et fortes arrivent qui nous font nous demander s’il faut accorder plus d’attention à notre partenaire ou à la console. Parmi eux, nous soulignerons notamment le retour de Sir Arthur et Mario sur Nintendo Switch, des combats motorisés pour PlayStation 5, une nouvelle aventure cauchemardesque, ou encore notre transformation en loup-garou.

Liste complète des sorties pour février 2021

Control (PS5, Xbox Series X) – 2 février

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 4 février

Nioh Collection (PS5) – 5 février

Nioh 2: The Complete Edition (PC) – 5 février

Ys IX: Monstrum Nox (PC, Switch) – 5 février

Little Nightmares II (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 11 février

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) – 12 février

Curse of the Dead Gods (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 23 février

Persona 5 Strikers (PC, PS4, Switch) – 23 février

Taxi Chaos (PS4, Switch, Xbox One) – 23 février

Ghosts n ‘Goblins Resurrection (Switch) – 25 février

Bravely Default 2 (Switch) – 26 février

Capcom Arcade Stadium (Switch) – Sans date

Destruction AllStars (PS5) – Sans date

Comme vous pouvez le voir, nous avons également le lancement spécifiquement pour les consoles de nouvelle génération de l’édition complète de Control, ainsi que la compilation des deux versements Nioh. De plus, le deuxième d’entre eux est enfin disponible sur nos ordinateurs. Allez, je ne sais pas si nous aurons le temps de nous dorloter.

Allons-y!