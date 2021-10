Reboot de « Home Alone » présente enfin son premier trailer

Après une longue attente, qui s’est prolongée face à la pandémie mondiale, 20th Century Studios a enfin présenté le premier aperçu de sa comédie de Noël « Home Sweet Home Alone », un film que Disney a décrit comme une version renouvelée de « Home Alone « . production sortie en 1990 qui est devenue une référence obligatoire pour les fêtes de fin d’année.

Dan Mazer (Dirty Grandpa) est en charge de la réalisation de ce film avec un scénario de Mikey Day et Streeter Sidell, qui se sont légèrement inspirés du scénario développé par le regretté scénariste et réalisateur John Huges, l’une des voix les plus représentatives de la comédie. adolescent dans les années 1980.

Grâce à Disney +, « Home Sweet Home Alone » arrivera au public le 12 novembre, mettant en vedette Archie Yates (Yorkie dans « Jojo Rabbit »), accompagné d’un casting exceptionnel composé d’Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Ally Maki et bien d’autres.

Archie Yates incarnera Max Mercer, un garçon plein d’esprit et espiègle dont la famille le laisse seul à la maison (par accident) alors qu’ils se préparent pour des vacances de Noël au Japon. Lorsqu’un couple de criminels jette son dévolu sur la maison des Mercer, Max sera chargé de protéger leur maison grâce à des pièges intelligents pour les envahisseurs.

Ce redémarrage de « Home Alone » a été confirmé par Bob Iger, PDG de Disney, en 2019 avec Yates, Delaney et Kemper étant les premiers éléments de leur casting à être confirmés à la fin de cette année, après l’embauche du réalisateur et du scénaristes de la bande. Les acteurs restants de la production ont été confirmés début 2020, peu de temps avant que le début du tournage ne soit retardé en raison de la pandémie.

Davin Ratray reprend son rôle de Buzz McAllister des épisodes originaux de « Home Alone », étant maintenant un officier de police. Certaines rumeurs suggèrent la possibilité de voir un caméo de Macaulay Culkin, le protagoniste original du film, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé.