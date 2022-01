« Rebelde » : qui est qui dans la série Netflix

Réalisé par Santiago Limón, “Rebelle« Est-ce la continuation du feuilleton mexicain pour jeunes du même nom, qui était une adaptation de la production argentine,« Rebelde Way ». La première saison de la série Netflix comportera huit épisodes et sera diffusée le 5 janvier 2022.

La suite de la fiction avec Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann et Christian Chávez explore des thèmes tels que l’amour, la sexualité et la musique, à travers une nouvelle génération d’étudiants de l’Elite Way School (EWS), qui est désormais dirigée par ancienne étudiante Celina Ferrer (Estefanía Villarreal).

Franco Masini, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Lizeth Selene, Jerónimo Cantillo, Andrea Chaparro, Alejandro Puente et Gigi Grigio sont les acteurs qui composent la distribution de la nouvelle série de Netflix, mais qui est qui dans « Rebelle« ?

QUI EST QUI EST « REBEL » ?

1. FRANCO MASINI EST LUKA COLUCCI

Luka est le neveu de Mia Colucci, un personnage précédemment joué par Anahí. Il fait partie du nouveau groupe et se distingue, en plus de son nom de famille, par sa personnalité complexe et égocentrique. Bien que cela puisse être offensant et grossier, de nombreuses blessures sont également cachées.

2. AZUL GUAITA EST JANA GANDIA COHEN

Jana est un autre des protagonistes de « Rebelle« Et après des années à suivre les ordres de sa mère, elle décide de tout abandonner pour étudier à l’Elite Way School pour trouver son propre style et s’éloigner du chemin qu’ils ont choisi pour elle.

3. SERGIO MAYER MORI EST ESTEBAN

Esteban est le compositeur du nouveau groupe et selon son récit, avant d’entrer à l’EWS, il a obtenu une place dans un conservatoire en tant que pianiste. Vous devrez vous adapter à une école de jeunes fortunés et trouver votre identité

4. LIZETH SELENE EST ANDI

Andi a traversé beaucoup d’ennuis, ce qui l’a forcée à adopter une apparence forte et dure, mais en réalité, c’est quelqu’un de gentil qui utilise la musique pour exprimer ce qu’elle ressent vraiment.

5. JERONIMO CANTILLO EST DIXON

Comme décrit Jeronimo CantilloDixon est une jeune femme sensible qui rêve de devenir un rappeur célèbre. Ce personnage exprime sa rébellion en disant la vérité, en étant authentique et en ne craignant pas ce qu’ils diront.

6. ANDREA CHAPARRO EST MJ

MJ est une jeune conservatrice et vient d’une famille religieuse, mais exprime sa rébellion à travers la musique. La pianiste du groupe devra mentir pour arriver à ses fins.

7. GIOVANNA GRIGIO EST EMILIA ALO

Emilia est une étudiante boursière talentueuse qui est attirée par le pouvoir, elle fera donc tout pour l’obtenir et le garder. Bien qu’elle ressemble à une méchante, elle est seulement déterminée et n’a pas peur de réaliser ses rêves.

8. ALEJANDRO PUENTE EST SEBASTIÁN LANGARICA

Sebas est le fils du chef du gouvernement qui, bien qu’il ait une image très propre, cache un côté pas si agréable en coulisses. C’est un personnage très populaire, qui veut aussi être un artiste qui remplit la scène.

9. ESTEFANÍA VILLAREAL EST CELINA FERRER

Estefanía Villareal faisait partie de la distribution originale de « Rebelle« Et revient en tant que directeur de l’école Elite Way (EWS), dont on se souvient depuis longtemps.