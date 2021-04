« Rebelde »: pourquoi Sergio Mayer Mori pourrait être exclu de la nouvelle version de Netflix

Omum Coffret Bien-Etre Future Maman

Le Coffret Bien-Etre Future Maman Omum proposent des soins pour se chouchouter pendant ou après une grossesse. La grossesse est souvent accompagné de nouvelles envies, c'est le moment idéal pour prendre du temps pour soi et chouchouter son corps, pour son bien-être et celui de bébé. La crème fouettée La Confidente Omum est un soin cocoon pour un massage du ventre durant la grossesse. Elle a été spécifiquement formulée pour les futures et jeunes mamans. Conçue à partir d'actifs performants, naturels et 100% BIO, elle apaise la peau tiraillée, restaure son élasticité et offre un vrai moment de détente. Le beurre de karité, l'huile de sésame et l'aloe vera apporte une texture de velours très douce. Puis au contact de la peau, la crème fond et se transforme en huile pour un massage du ventre tout en douceur. Enfin, La Vanille Bourbon 100% naturelle procure ses vertus apaisantes et réconfortantes. Le Cajoleur, savon protecteur ultra-nourrissant , nettoie, hydrate et protège la peau des futures mamans. Ce savon BIO est naturellement hydratant et préserve les qualités nutritives des ingrédients (beurre de karité, huiles de coco et de germe de blé). Sa mousse généreuse inclue de germes de blé frais exceptionnellement riches en vitamine E, pour une peau encore plus douce. Omum propose des soins Slowcosmétique qui défendent une cosmétique plus écologique et honnête. Ils sont labellisés Cruelty Free et Vegan par l'organisme de défense des animaux PETA.