« Rebelde »: fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la première saison de « Rebelle», La nouvelle série de Netflix, une autre génération vient à Elite Way School, maintenant EWS, l’internat international qui fut le berceau du désormais légendaire RBD. Ils arrivent avec l’illusion de faire partie du prestigieux programme musical et de remporter la Battle of the Bands pour devenir des stars de la musique.

Le premier jour des cours, Emilia (Gigi Grigio) est chargée d’accueillir Luka Colucci (Franco Masini), Jana Cohen (Azul Guaita), Esteban (Sergio Mayer Mori), Andi (Lizeth Selene), Dixón ( Jerónimo Cantillo) et MJ (Andrea Chaparro), qui deviennent plus tard les victimes d’un bizutage qui compromet leurs auditions.

Pour sauver ses compagnons, Jana se blâme pour l’incendie et rate l’occasion de faire partie de la bataille des bandes. Cependant, il demande à Dixon de l’aider à découvrir les vrais coupables. Il soupçonne Emilia et son petit ami Sebastián Langarica (Alejandro Puente), mais n’a aucune preuve.

Grâce à une vidéo que Luka obtient, l’innocence de Jana est montrée, qui parvient à entrer dans le programme de musique, se retrouve avec Sebastián et décide de commencer une relation avec Esteban, malgré le fait que MJ s’intéresse également à lui.

L’alchimie entre Jana et Esteban est indéniable, et malgré un petit-ami, elle est proche de son nouveau partenaire (Photo : Rebelde / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « REBELDE » ?

Celina Ferrer (Estefanía Villarreal) soupçonne que la Loge est derrière le bizutage et entreprend de découvrir la vérité. Pendant ce temps, Sebastián et Emilia s’unissent pour assurer leur victoire, et les protagonistes de « Rebelle« Former un groupe dans l’espoir de remporter le concours lors de sa première année à l’EWS.

Bien qu’ils soient un groupe, ils cachent plusieurs secrets. Esteban n’est entré dans cette école que pour retrouver sa mère, qui était le professeur de musique de Luka, et cette dernière a rejoint le groupe à la demande de la Loge qui lui a promis de faire partie du groupe gagnant.

Après qu’Esteban soit attaqué par le Lodge et que ‘Sin Nombre’ doive jouer sans public, Jana organise une fête pour que tout le monde connaisse le groupe et en profite pour essayer d’exposer Sebas. Mais, Anita, qui en plus d’être la secrétaire de l’EWS fait partie de la Loge, l’avertit du danger.

Pour la demi-finale, les groupes présentent des clips des chansons les plus emblématiques de RBD, mais Sin Nombre est disqualifié car Esteban, sous la pression de Luka qui promet de partager des informations sur sa mère, met en ligne un clip inapproprié.

Quand Esteban revient, il affronte Luka et révèle qu’il est aussi le fils de Marcelo Colucci. Bien que le groupe parle à Celina, cela ne lui permet pas de revenir au concours. Cependant, Luka rectifie, tend un piège à Sebastián et obtient la preuve de sa participation à la Loge.

Bien que les personnes impliquées reçoivent leur punition, Sebas est sauvé pour être le fils du chef du gouvernement. De plus, Marcelo fait expulser Luka. Pour participer à la finale de la Batalla de Banda Sin Nombre, vous devez vous taire, ce qu’ils ne veulent pas faire, alors ils prévoient quelque chose pour saboter le spectacle.

Les membres de ‘Sin nombre’ révélant que Sebas est le leader de la Loge (Photo : Rebelde / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « REBELDE » ?

La première saison de « Rebelle« Se termine avec Emilia quittant Sebastián pour parler à tout le monde de sa relation avec Andi. Mais Langarica n’est pas hors de la compétition, puisque MJ le rejoint pour empêcher ses parents de lui interdire d’assister à l’EWS.

Lorsque le tour de Sin Nombre arrive, ils révèlent avec Luka que Sebas est le chef de la Loge et partagent les tests avec tous les étudiants. Bien que Marcelo ordonne sa disqualification, Rebelde se présente et enchante le public.

Même si Netflix n’a pas confirmé une deuxième saison de « Rebelle”, Il est fort probable que l’histoire de Luka Colucci, Jana Cohen, Esteban, Andi, Dixón, MJ, Emilia et Sebastián se poursuive, d’autant plus que le premier volet a laissé plusieurs questions sans réponse.