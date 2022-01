‘Rebelde’ : cinq curiosités que vous ne connaissiez pas sur la série

Netflix

La nouvelle génération est arrivée sur Netflix le 6 janvier sur la plateforme de streaming et a généré des attentes chez le public. Voici quelques éléments que vous n’avez pas pris en compte.

© ImbdCuriosités de la nouvelle version de ‘Rebelde’.

‘Rebelle’ est arrivé sur Netflix le 6 janvier avec une nouvelle version de jeunesse qui tentera de remporter le concours du groupe. L’Elite Way School, était l’institut qui a émergé du légendaire RBD de 2004, le concours musical clé pour devenir des stars de la musique.

Les adeptes de la version jeunesse précédente et pour ceux qui la verront pour la première fois, nous allons vous donner cinq faits curieux que vous ne connaissiez pas sur les personnages :

Azul Guaita, le vrai fan de Rebelde

Bleu Guaita qui jouera Jana Cohen est une vraie fan de Rebelde depuis qu’elle est petite et s’est même rendue sur le forum du roman de 2004, où elle a une photo avec l’une de ses idoles : Anahí, toutes les deux vêtues de l’uniforme. Quand il était bébé, Azul est apparu pour la première fois dans la telenovela « Clase 406 », où il faisait partie de la distribution avec Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chavez et Karla Cossio qui maintenant dans la nouvelle version joue le personnage de Pilar Gandia, mère Jana Cohen.

Rodrigo Dávila, le producteur musical de la série

Le chanteur mexicain du groupe Motel et nominé pour le Latin Grammy est le producteur musical de cette nouvelle version qui a travaillé avec le casting qui en plus des acteurs sont des chanteurs et musiciens à succès qui composent leurs propres morceaux.

Giovanna Grigio, apprenant l’espagnol

L’actrice et chanteuse brésilienne a captivé tout le monde lorsqu’elle est apparue pour le rôle d’Emilia et a généré une grande surprise lorsqu’ils l’ont accueillie dans la série car elle ne parlait pas espagnol. Son camarade de casting Alejandro Puente l’a aidée à apprendre à parler la langue, et à son tour, elle lui a appris à parler portugais.

Une version plus internationale

Est nouvelle version Mettant en vedette des personnages de différents pays et qui ont des capacités uniques, ce remake de Rebel met l’accent sur le travail avec les acteurs pour adapter leurs personnages en fonction de leurs propres forces et origines. Par exemple, le personnage de Dixon vient de Colombie et est interprété par l’acteur colombien Jeronimo Cantillo, qui a apporté ses prouesses musicales et sa connaissance du reggaeton à l’amour de Dixon pour le rap et le beatbox.

Andrea Chaparro et son grand talent caché

Dans l’épisode 2, le personnage de MJ joué par Andrea Chaparro est apparu dans le script en tant que bassiste et non en tant que pianiste, ce qui était sa meilleure capacité. Cependant, le producteur musical de la série Rodrigo Dávila a déclaré que lorsqu’il l’a vue s’asseoir au piano et jouer du Beethoven, il a appelé l’un des scénaristes et lui a dit : « Hé, tu dois changer de personnage.

Il ne devrait pas être bassiste, il devrait être pianiste ». Il a ajouté : « Il y a un moment magique où elle commence à jouer ‘Für Elise’, puis ça change et ça devient une pièce totalement différente. Cela fonctionnait parfaitement et était pratiquement son idée. Nous avons eu la chance de le reconnaître et de corriger le script ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂