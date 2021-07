Rebel Wilson montre une danse de pom-pom girl torride et une ligne de bronzage bâclée sur le plateau de la dernière année

Rebel Wilson est prête à revenir pour sa première comédie depuis un moment avec Année secondaire. Et elle vient de partager pas mal d’images et de vidéos sur Instagram, dont l’une a révélé un faux accident de bronzage. Dans le film, Wilson, 41 ans, joue le rôle d’une pom-pom girl, et bien qu’elle ressemble certainement au rôle sur la photo partagée, il y a un aspect de la tenue qui manque… Environ trois pouces de moins. Sur la photo, il y a une fausse ligne de bronzage bien visible qui se trouve bien en dessous de l’ourlet de la jupe de son costume de pom-pom girl, et elle n’avait pas l’air trop heureuse à ce sujet.

Rebel Wilson montre un bungle de beauté sur le tournage du nouveau film Senior Year https://t.co/2sNyj73kWC – Célébrité du courrier quotidien (@DailyMailCeleb) 15 juillet 2021

Sous-titrant l’image, « Vraiment heureux de ma ligne de bronzage », Wilson rebelle est vu portant une expression très malheureuse qui est capturée avec la ligne incriminée dans le cliché pris dans un miroir. Ce n’était pas la seule sortie de l’actrice sur les réseaux sociaux cette semaine, car elle a également publié une vidéo de sa nouvelle silhouette mince en train d’assommer quelques mouvements de danse qui seront clairement utiles pour le rôle. Apparaissant en tenue de pom-pom girl, Wilson et son groupe de pom-pom girls ont célébré la fin du tournage à Atlanta, en Géorgie, avec un clip rapide et torride mettant en vedette beaucoup de secousses de butin.

Écrivant à côté de la publication, Wilson a commenté: « Heureux dernier jour @brandonscottjones – depuis que je vous ai rencontré sur ISN’T IT ROMANTIC, je savais que vous étiez incroyable – un acteur et un improvisateur incroyable, un écrivain incroyable et un gars incroyable à tous points de vue ! et bravo à mes Bulldogettes pour avoir écrasé notre routine aujourd’hui. »

le Parfait La star a perdu plus de 30 kg pour le rôle et n’a pas hésité à partager des aperçus au cours du tournage, notamment sur des routines de danse, des décors et même ses doublures dans le film. D’autres images l’ont vue poser sur le plateau avec les co-stars Avantika Vandanapu et Joshua Robert Colley.

Année secondaire, qu’il ne faut pas confondre avec le film du même nom de 2010, est décrit ainsi dans le synopsis officiel : « La comédie se déroule en 1997 et raconte l’histoire de Ruby, la fille la plus populaire de son lycée. capitaine de l’équipe de pom-pom girls, datant du quart-arrière et est en passe de devenir la reine du bal. Les filles veulent être elle et les gars veulent être avec elle. Elle a tout – jusqu’à ce qu’elle tombe du haut de la pyramide des pom-pom girls et tombe dans le coma. 20 ans plus tard, Ruby se réveille enfin de son coma en tant que femme de 37 ans. Elle retourne à son lycée et essaie d’assumer son rôle de star de son école. Surtout , elle est toujours déterminée à remporter la couronne en tant que reine du bal. »

Wilson a pris une pause dans son activité au début de 2020 pour se concentrer sur sa santé, qui a probablement été aidée par la fermeture d’Hollywood en raison de la pandémie de coronavirus. Ayant perdu une quantité importante de poids, Année secondaire sera le premier grand rôle du comédien australien depuis le très controversé Chats en 2019. Le film devrait sortir l’année prochaine.

BONJOUR pour vous-même aujourd’hui… et toujours ! pic.twitter.com/OrRoMveNrQ – Rebel Wilson (@RebelWilson) 13 juillet 2021

2002 contre 2022 ! J’adore avoir la jeune actrice australienne Angourie qui joue le jeune moi dans SENIOR YEAR pic.twitter.com/TBW2axbZuq – Rebel Wilson (@RebelWilson) 1 juillet 2021

