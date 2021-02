Rebel Wilson et son petit ami Jacob Busch se sont séparés

Rebel Wilson est à nouveau une « fille célibataire ».

Un représentant de la star de « Pitch Perfect » a confirmé à AUJOURD’HUI que Wilson et son petit ami Jacob Busch se sont séparés. La confirmation de la séparation du couple est survenue peu de temps après que Wilson ait semblé aborder son statut de relation dans un message Instagram mardi.

Wilson a partagé une photo d’elle-même posant à côté d’une remorque. « Beaucoup de choses dans ma tête … aghhhhhh », a-t-elle écrit, ajoutant le hashtag # single-girl-going-to-Super-Bowl!

Wilson, 40 ans, et Busch, 29 ans, ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple au Gala Monte-Carlo for Planetary Health à Monaco en septembre.

Rebel Wilson et Jacob Busch posent sur le tapis rouge du Monte-Carlo Gala for Planetary Health à Monaco en septembre. Pascal Le Segretain /

Une fois leur relation rendue publique, la star de « Bridesmaids » continue de partager des photos avec Busch, dont la famille a fondé la brasserie Anheuser-Busch, sur Instagram.

« Nos plans sont juste de continuer et tout est tellement amusant et agréable », a déclaré Wilson à E! Nouvelles de la romance en novembre. « Nous verrons! Nous parlons de quelques escapades, mais je ne sais pas exactement. Il est tellement amoureux et je l’adore. Nous verrons ce qui se passe. »

Bien que la drôle de femme hollywoodienne ait fait la une des journaux l’année dernière pour son nouveau look svelte, elle a déclaré à E! Nouvelles au cours de la même interview que Busch s’intéressait à elle avant de perdre du poids.

«Certaines personnes sur les réseaux sociaux disent: ‘Oh, eh bien, tu as perdu du poids et ensuite tu as un petit ami sexy.’ Mais, ce que je veux dire à ces gens, c’est que je suis sorti avec Jacob quand j’étais aussi le plus lourd », a déclaré Wilson.

Elle a ajouté que ce qu’elle aimait le plus chez Busch était sa personnalité «douce».

« Si vous rencontrez quelqu’un sur une application, vous ne pouvez pas dire à quel point il est gentil et authentique en tant que personne. Et vous avez accepté, vous devez en fait essayer et étoffer cela dans la vraie vie , Je pense. Mais ça, pour moi, cette qualité de douceur est juste quelque chose que je recherchais vraiment et c’est ce que Jacob m’apporte », a-t-elle expliqué.