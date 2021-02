Rebel Wilson et Adam Devine ont eu une réunion parfaite au Super Bowl

Rebel Wilson et Adam Devine avaient un mini Parfait retrouvailles à cette année super Bowl. Les comédiens étaient à Tampa, en Floride, pour regarder les Buccaneers de Tampa Bay affronter les Chiefs de Kansas City, où les Buccaneers, menés par Tom Brady, ont remporté le match. Bien que le jeu n’ait pas été aussi excitant que beaucoup l’avaient espéré, il semble que Devine et Wilson se soient bien amusés, comme en témoignent les images que Wilson a partagées sur les réseaux sociaux avec ses abonnés.

Rebelle Wilson a légendé la photo d’elle-même et Adam DeVine avec « Mon mari au travail préféré », qui fait référence au film de 2019 N’est-ce pas romantique dans lequel ils ont tous les deux joué. Les fans des comédiens ont adoré les voir ensemble, ce qui a même vu d’autres Parfait Les stars Skylar Astin et Alexis Knapp interviennent. Pitch Perfect 3 est sorti en 2017, mais Devine n’a pas participé, avec plusieurs autres stars masculines des deux premiers épisodes, ce qui était une décision consciente du réalisateur Trish Sie.

Quant à un possible Pitch Perfect 4, il y a eu des rumeurs, mais il n’y a eu aucune confirmation officielle que cela se produise réellement. Hailee Steinfeld adorerait faire un quatrième versement. « S’il y en a un quatrième, ce serait une nouvelle pour moi et une nouvelle très excitante », a-t-elle déclaré dans une interview. Pour l’instant, tout le monde est parti faire ses propres choses, y compris Rebel Wilson, qui a passé 2020 à poursuivre son parcours personnel de perte de poids. Alors qu’elle était connue dans le Parfait films comme « Fat Amy », de nombreux commentaires sur sa nouvelle photo avec Adam Devine l’ont appelée « Fit Amy ».

Au cours de 2020, Rebel Wilson a perdu plus de 60 livres et continue de rester en forme pour 2021, comme nous l’avons vu au super Bowl. Dans une récente interview, l’actrice a noté que les gens la traitaient différemment depuis qu’elle avait perdu du poids. «Parfois, étant plus grande, les gens ne vous regardaient pas nécessairement deux fois», a-t-elle poursuivi. « Maintenant que je suis en forme, les gens proposent de porter mes courses jusqu’à la voiture et de vous ouvrir les portes. » Elle a ensuite demandé: « Est-ce ce que les autres ont vécu tout le temps? »

En ce qui concerne les nouvelles entreprises, Rebel Wilson présente sa série de concours de toilettage pour chiens australiens, Chien parfait, aux États Unis. Chaque épisode présentera 10 toiletteurs de chiens dans le pays et leurs assistants en compétition dans divers défis pour voir qui est le meilleur toiletteur du pays. Wilson est ravi d’apporter la série à un nouveau public, et elle sera présentée en première à un moment donné cette année sur ABC. Adam Devine se prépare actuellement à commencer à travailler sur Les pierres précieuses justes saison 2 pour HBO. Il n’y a actuellement aucune date de sortie fixée pour la saison 2, mais une annonce devrait arriver sous peu. En attendant, vous pouvez consulter le Parfait retrouvailles ci-dessus, grâce au compte Instagram officiel de Rebel Wilson.

