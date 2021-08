Rebel Wilson est fière de qui elle est devenue après avoir partagé une photo de sa « malsaine »

Rebel Wilson a révélé qu’elle était « fier » de tout ce qu’elle était devenue et accomplie après avoir partagé une photo d’elle-même dans ce qu’elle considérait comme son « plus malsain ».

Les Parfait La star a profité de l’occasion pour dire à ses abonnés qu’elle sait ce que c’est que d’être « aux prises avec des problèmes de poids ou de corps ou une alimentation émotionnelle ».

En publiant la photo d’elle avec le pro du tennis Novak Djokovic, Rebel a révélé comment, à l’époque, elle mangeait de la malbouffe pour » engourdir les émotions » après la mort de son père.

Bien plus important que de perdre du poids, elle explique qu’elle ne se valorise pas et en a profité pour encourager les gens à s’améliorer.

Dans son article complet, la femme de 41 ans a écrit : « D’accord, je sais que je poste normalement des photos flatteuses de moi… mais j’ai trouvé cette vieille photo dans mes e-mails et c’était comme : whoa !

« Je me souviens que c’était à l’époque où j’étais le plus malsain – en surpoids et en mangeant beaucoup trop de malbouffe. Utiliser de la nourriture pour engourdir mes émotions. Mon père était décédé d’une crise cardiaque et c’était une période si triste.

« Je n’avais pas une haute estime de moi et je ne me valorisais pas comme j’aurais dû. »

Crédit : Instagram/rebelwilson

Elle a poursuivi en ajoutant: « C’est intéressant que je souris toujours et que j’essaie toujours d’être actif – cela a été pris lors d’un tournoi de tennis caritatif (ps @djokernole est un gars si gentil) – malgré la douleur.

« Je repense maintenant à cette fille et je suis tellement fière de ce qu’elle est devenue et de ce qu’elle a accompli. Et je voulais juste envoyer quelques encouragements à tous ceux qui luttent avec des problèmes de poids, de corps ou d’alimentation émotionnelle. Je te sens. Je sais ce que c’est. Mais il n’est jamais trop tard pour commencer à s’améliorer et essayer d’être la meilleure version de VOUS possible.

« Ce n’est pas une course et ce n’est pas une compétition – il s’agit de se respecter et de faire ce qui est le mieux pour VOUS. Donc, si vous êtes là-bas et que vous lisez ceci aujourd’hui, je voulais juste dire : gardez le sourire et continuez d’essayer d’être actif ! Amour les gars. »

Crédit : Instagram/rebelwilson

Parlant de sa décision de perdre du poids sur un Instagram Live, elle a déclaré: « Cela a commencé lorsque j’examinais des problèmes de fertilité et le médecin m’a dit: » Eh bien, vous auriez de bien meilleures chances si vous étiez en meilleure santé. »