Rebel Wilson dit qu’elle est traitée différemment depuis qu’elle a perdu du poids

Rebel Wilson a déclaré qu’il était « intéressant » de voir à quel point les gens la traitent différemment depuis qu’ils ont perdu du poids.

L’homme de 41 ans Parfait La star a subi une transformation spectaculaire après avoir annoncé que 2020 serait son « Année de la santé ».

Wilson a adopté un nouveau régime sain, notamment en réduisant sa consommation de sucre et en s’entraînant avec un entraîneur personnel, ainsi qu’en se concentrant sur le «côté mental» de sa santé.

En conséquence, elle a perdu 70 livres (31 kg) et dit qu’elle se sent plus en forme que jamais.

S’exprimant sur The Morning Crew avec Hughesy, Ed et Erin en janvier, Wilson a déclaré qu’elle s’était toujours sentie en confiance dans sa peau, mais avait remarqué un grand changement dans la façon dont les autres la traitaient après avoir perdu du poids.

Elle a déclaré: « J’aime penser que j’avais l’air bien dans toutes les tailles et tout et j’ai toujours été assez confiante. Donc, ce n’était pas comme si je n’étais pas confiant et maintenant je suis, comme, super confiant.

« Je pense que ce qui m’a vraiment intéressé, c’est la façon dont les autres vous traitent.

« Parfois, étant plus gros, les gens ne vous ont pas nécessairement regardé à deux fois, et maintenant que je suis en bonne forme, les gens proposent de porter mes courses jusqu’à la voiture et de vous tenir les portes ouvertes.

« Je me suis dit : ‘Est-ce que c’est ce que les autres ont vécu tout le temps ?' »

Wilson a déclaré que son parcours de perte de poids n’avait pas pour but d’atteindre un » certain nombre « , soulignant qu’elle voulait les » avantages pour la santé » d’être en forme.

S’adressant au Sun en juin de l’année dernière, Rebel a déclaré: « J’ai également eu 40 ans en mars et je me suis donc dit: » Ce sera tout. Ce sera l’année pour moi de me concentrer uniquement sur les bienfaits pour la santé. «

« Ce n’est pas comme si je voulais perdre du poids et atteindre un certain nombre. C’est plus que cela, il s’agit de gérer mentalement pourquoi je mangeais trop et j’avais un travail où j’étais payé beaucoup d’argent pour être plus gros, parfois , ce qui peut déranger un peu votre tête.

« Alors maintenant, j’essaie juste de travailler sur le côté mental et le travail physique et de faire beaucoup d’entraînement personnel.

« Du côté de la nutrition… c’est cool, je devrais probablement écrire un livre à ce sujet à un moment donné parce que les gens semblent être intéressés. »

Plus tôt cette semaine, Wilson a partagé un message inspirant avec ses fans leur disant qu’il n’était « jamais trop tard pour s’améliorer ».

L’acteur australien a partagé une photo d’elle portant un maillot de bain rouge plongeant tout en posant sur une plage – à côté des photos qu’elle a écrites : « Il n’est jamais trop tard pour s’améliorer – pour améliorer votre santé, votre cœur, votre bonheur, votre harmonie.