Rebel Wilson canalise Britney Spears dans une folle récréation de vidéoclips pour la dernière année

Rebel Wilson partage tous ses mouvements pour son prochain film Année secondaire. Wilson se transforme en Britney Spears, un rêve devenu réalité pour ce super fan. Elle s’est tournée vers Instagram et TikTok pour se pavaner jusqu’à la sortie de la comédie sur Netflix. Bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie exacte.

« Ma vie est FOU en ce moment ???? ps (coeur) toi Britney. »

La voici avec son équipe, sous-titrée « Pouvez-vous dire que je suis le plus grand Britney Spears ventilateur! Et donc dans mon nouveau film Senior Year, mon personnage l’AIME et nous l’utilisons comme inspiration pour notre équipe de pom-pom girls. »

Année secondaire se déroule entre 1997 et 2017 et raconte l’histoire de Ruby, la fille la plus populaire de son lycée qui se réveille après un coma de 20 ans pour se rendre compte que sa vie l’a dépassée. Réalisé par Alex Hardcastle (Parcs et loisirs, New Girl, Grace et Frankie) et écrit par Brandon Scott Jones, Année secondaireest entre de bonnes mains. Il met en vedette la reine du film des années 90 Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland et Chris Parnell.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Elle est la capitaine de l’équipe de pom-pom girls, sort avec le quart-arrière et est en passe de devenir la reine du bal. Les filles veulent être elle et les gars veulent être avec elle. Elle a tout – jusqu’à ce qu’elle tombe du haut de la pyramide des pom-pom girls et tombe dans le coma. 20 ans plus tard, Ruby se réveille enfin de son coma en tant que femme de 37 ans. Elle retourne à son lycée et essaie d’assumer son rôle de star de son école. Surtout, elle est toujours déterminée à remporter la couronne en tant que reine du bal. »

Rebel Wilson a également eu une réinitialisation dans sa vie personnelle. Au début de l’année dernière, Wilson a annoncé que ce serait son « Année de la santé ». Elle a relaté ses progrès sur Instagram en rappelant toujours à ses abonnés : « Ce n’est pas comme si je voulais perdre du poids et atteindre un certain nombre. C’est plus que cela, il s’agit de gérer mentalement pourquoi je mangeais trop et j’avais un travail où je a été payé beaucoup d’argent pour être plus grand, ce qui peut parfois vous embrouiller un peu la tête. » Rebel Wilson attribue sa transformation à son entraîneur et à la méthode Mayr.

Elle était également motivée pour être en meilleure santé dans l’espoir d’avoir un bébé. Les paroles du médecin d’être en meilleure santé l’ont motivée à perdre son excès de poids, pour une meilleure chance de « congeler des œufs et d’avoir des œufs de meilleure qualité. Au début, ce n’était même pas pour moi, c’était en pensant à un futur mini-moi et à leur qualité. C’est ce qui l’a fait démarrer », Parfait a dit l’acteur. Année secondaire est prévu pour une sortie l’année prochaine.

Sujets : année secondaire, Netflix