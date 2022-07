Rebel saison 2: Netflix a créé la première bande-annonce officielle avec un fait choquant

Netflix

La deuxième saison de Rebelle est sur le point d’arriver sur Netflix et, par conséquent, la première bande-annonce vient de sortir. Mais, avec un fait choquant. Voir!

©NetflixJana et Esteban

La deuxième saison de Rebellese rapproche de Netflix. Sera le 27 juillet prochain lorsque les portes de l’école Elite Way s’ouvrent à cette génération qui a relancé le programme d’excellence musicale le plus prestigieux du Mexique. Bien que, après la fin excentrique de la première partie, les étudiants ont maintenant de nouveaux défis à relever qui, sans aucun doute, ne les testeront pas seulement musicalement.

A tel point qu’après avoir exposé La Logia dans l’émission et enchanté son public, Jana, Luka, Esteban, Andi Oui Dixon Ils doivent faire face à la fureur de leurs parents et, à leur tour, des puissants au Mexique, y compris les directeurs de l’école. Pour sa part, MJ Elle est exemptée de cette polémique bien que ses parents continuent dans l’idée de la retirer de l’école. Quant à sébassa mère était déçue de lui, tandis que Emilie il a opté pour un profil bas, au moins, dans ce scandale.

C’est pourquoi maintenant la deuxième saison de Rebelle montrera les conséquences de cette fin. Cependant, il convient de noter qu’il le fera avec plus de suspense, de drame et même un peu d’action pour les protagonistes. bien, récemment Netflix a dévoilé la bande-annonce officielle des nouveaux épisodes et les fans ont été choqués par ce qu’il raconte. En effet, comme le montre l’aperçu, les étudiants EWS auront deux nouveaux fronts ouverts : le décès d’un proche et d’un nouveau réalisateur.

« Tout est permis tant qu’ils deviennent viraux», l’audiovisuel commence par dire et montrer ce personnage connu sous le nom de M. Bauman qui non seulement gérera le programme d’excellence musicale, mais prendra également la direction générale de l’institut. De même, deux nouveaux étudiants arrivent pour tout changer et révolutionner les sentiments des protagonistes, qui doivent faire face à ce qui semble être un meurtre.

Mais de quoi s’agit-il vraiment ? la nouvelle saison de Rebelle? Eh bien, dans ce synopsis créé par spoilers Nous vous le révélons. « Malgré la trahison de MJ vers la fin de la première saison lorsqu’il a décidé de chanter avec Sebas, le groupe sera de retour sur EWS pour continuer à se soutenir dans cette émission musicale. Mais, au-delà de l’universitaire, de nombreux doutes entourent les protagonistes : qu’adviendra-t-il de Luka ? Esteban va-t-il retrouver sa maman ? Y aura-t-il un nouveau leader dans The Lodge ? Et, comme si cela ne suffisait pas, l’arrivée de nouveaux personnages sera un avant et un après dans cette histoire.”.

