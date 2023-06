Rebel Moon obtient sa première affiche et taquine la guerre contre tous les mondes

Après la révélation d’un aperçu des coulisses de la prochaine épopée de science-fiction du réalisateur Zack Snyder Rebel Moon, qui faisait partie de l’événement Netflix TUDUM de ce week-end, la première affiche du film très attendu a maintenant été dévoilée. Snyder a pris réseaux sociaux partagez l’affiche, qui montre la star principale Sofia Boutella se préparant à la guerre. Vous pouvez consulter la première affiche de Rebel Moon ci-dessous.





Sofia Boutella est surtout connue pour ses rôles dans The Mummy, Kingsman: The Secret Service, Star Trek Beyond et Atomic Blonde, et prend la tête de Rebel Moon en tant que Kora, un ancien membre d’une force dirigeante oppressive connue sous le nom d’Imperium. qui rallie des guerriers de toute la galaxie pour lutter contre l’Imperium et trouver la rédemption de son passé. Le plan est que Rebel Moon lance une franchise pour Snyder et Netflix, le réalisateur ayant déclaré dans le passé qu’il espère que le film « deviendra une IP massive et un univers qui peut être construit ».

« Le film parle d’une planète qui n’est pas dans notre … c’est un fantasme spatial donc il n’y a pas nécessairement de Terre », a révélé Snyder à propos du monde de Rebel Moon. « Mais il y a une communauté sur une planète, une planète agricole, et il y a un tas de les méchants des armées d’autres mondes sont dans la région et ils ont besoin d’être nourris alors ils viennent au village et demandent au village de les nourrir pendant qu’ils font leur guerre dans cette région de la galaxie. Et bien sûr, ils ne sont pas gentils de demander et le résultat sera probablement l’effacement du village lui-même. Les villageois décident de se battre et ils doivent donc sortir dans la galaxie et rassembler des guerriers pour les aider.

Lune rebelle s’inspirant du réalisateur légendaire Akira Kurosawa et de son classique magistral de 1954 Sept Samouraïs devrait être une petite surprise, Snyder ayant précédemment mentionné le nom du cinéaste lors de la révélation des détails du projet Netflix. « C’est moi qui grandissais en tant que fan d’Akira Kurosawa, fan de Star Wars. C’est mon amour de la science-fiction et une aventure géante », a déclaré Snyder à propos de Lune rebelle l’année dernière. « Mon espoir est que cela devienne également une propriété intellectuelle massive et un univers qui peut être construit… J’ai passé les deux ou trois dernières années à construire cet univers. Chaque coin doit être peint. J’ai fait des dessins, dessiné constamment et cultivé vraiment son sol fertile pour rendre ce monde pleinement réalisé.





UN Lune rebelle La suite a déjà été éclairée

Suite à la sortie et à l’expansion ultérieure de Snyder’s Armée des morts franchise, le géant du streaming est clairement très heureux d’être dans le business de Zack Snyder. La plate-forme aurait déjà donné son feu vert à un Lune rebelle suite, avec les deux Lune rebelle partie 1 et Lune rebelle partie 2 programmé pour être tourné dos à dos. Un peu comme avec Armée des mortsle plan est de Lune rebelle non seulement être divisé en deux films épiques, mais aussi pour que les deux parties engendrent une nouvelle franchise de science-fiction massive pour Snyder et Netflix.

Réalisé par Zack Snyder à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Shay Hatten et Kurt Johnstad, Lune rebelle sera dirigé par La momie star Sofia Boutella dans le rôle de Kora. Le casting de soutien, quant à lui, sera composé de Les Messieurs vedette Charlie Hunnam, Justice League Ray Fisher et Gladiateur vedette Djimon Hounsou. De plus, Jena Malone, Corey Stoll, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Cary Elwes, Stuart Martin, Alfonso Herrera, Michiel Huisman, Doona Bae et Anthony Hopkins seront également présents.

Lune rebelle est prévu pour le 22 décembre 2023 par Netflix, avec une sortie en salles limitée prévue.