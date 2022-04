Rebel Moon de Zack Snyder recrute Corey Stoll, Michiel Huisman et Cary Elwes

On dirait que Netflix ne veut pas que Zack Snyder s’arrête. Selon les reportages de The Hollywood Reporter, l’épopée spatiale du réalisateur Lune rebelle a ajouté plus d’acteurs à l’ensemble de torréfacteur. Corey Stoll (Le cœur normal, L’homme fourmi, Minuit à Paris), Cary Elwes (Vu, Dracula de Bram Stoker, Les fichiers X), Michiel Huisman (Le Trône de Fer, La hantise de Hill House, L’hôtesse de l’air), et Alfonso Herrera (Sense8, Ozark) sont les nouveaux membres qui ont rejoint le casting déjà étendu du film.

Le casting rejoint Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Rupert Friend et Stuart Martin. Le film mettra également en vedette la découverte de Snyder Ray Fisher, qui a joué Victor Stone / Cyborg dans Ligue des Justiciers et La Ligue des Justiciers de Zack Snyder.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le film raconte l’histoire d’une colonie spatiale pacifique menacée par une armée de guerriers tyranniques. Lorsque le danger s’abat sur eux, une jeune femme est envoyée aux confins de la galaxie pour recruter des guerriers pour lutter contre les ennemis. La jeune femme dans ladite intrigue est vraisemblablement interprétée par Boutella, qui a été la première à rejoindre le film.

Le film est réalisé par Zack Snyder et est écrit pour l’écran par Shay Hatten, Kurt Johnstad et Snyder lui-même. Hatten est le partenaire d’écriture de Snyder dans le film Armée des morts et ses suites dans la franchise prévue, tandis que Johstad a écrit le scénario des films de Snyder 300 et 300: la naissance d’un Empire.





Snyder en a une poignée sur Netflix





Netflix

Lune rebelle est en cours de production accélérée et le tournage du film commencera bientôt. Lune rebelle fait partie du premier accord conclu par Snyder avec la plate-forme de streaming, qui a commencé avec le Dave Bautista dirigé Armée des morts. Après avoir terminé les travaux sur La Ligue des Justiciers de Zack SnyderSnyder a pratiquement rompu ses liens avec Warner Bros. et s’est dirigé vers Netflix avec l’idée d’un film de braquage de zombies. Armée des morts a été un succès sur la plateforme, qui a été suivi d’une préquelle, Armée de voleurs. Le premier est maintenant devenu une franchise qui sera suivie d’une série animée et d’une suite prévue, Planète des morts.

Lune rebelle est une extension ou une arnaque d’un film non produit de Zack Snyder, qu’il avait l’intention de faire partie de la La saga de la guerre des étoiles avant que Disney n’acquière Lucasfilm. C’est après la trilogie prequel que Snyder avait prévu de pitcher un Guerres des étoiles film inspiré des œuvres d’Akira Kurosawa, mais ce bateau n’a pas navigué. Maintenant, Snyder est revenu au genre de la science-fiction spatiale avec Lune rebelle.





Compte tenu des travaux précédents de Snyder, qui se sont fortement appuyés sur la narration surréaliste basée sur les effets visuels. Lune rebelle sera un opéra d’un film. Le premier art conceptuel du film a déjà donné 300-esque vibes, où Snyder utilise l’écran vert pour créer une atmosphère graphiquement évoluée via des paysages formés par un mélange d’étalonnage des couleurs, renforcé par une cinématographie extraordinaire.

Les acteurs et l’équipe travaillent déjà pour créer la vision de Snyder pour l’écran, et les fans de Snyder sont ravis de voir son point de vue sur l’idée de batailles intergalactiques, d’armées spatiales et d’armes spatiales avancées. Compte tenu de la façon dont les éléments des films sont actuellement décrits, il semble que le film pourrait être une réponse décalée à Guerres des étoiles de Netflix. Et qui sait, cela pourrait également permettre à Snyder de former une autre franchise pour la plateforme de streaming.









Bienvenue dans la série Derry Prequel : qu’allons-nous apprendre sur Pennywise ?

Lire la suite





A propos de l’auteur